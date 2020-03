Feuerwehr befreit Frau aus umgekippten PKW

Zu einem Verkehrsunfall ist es am vergangenen Freitagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Stetten und Achstetten gekommen, teilt die Polizei mit. Eine 27-Jährige war von der Fahrbahn abgekommen. Dabei geriet ihr Auto so sehr in Schräglage, dass es umkippte und auf der Seite liegen blieb. Die Feuerwehr musste die Frau befreien, der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 20 000 Euro. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Kreisstraße gesperrt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.