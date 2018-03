Feneberg lehnt Gesprächsangebot ab

Rathauschef Kai Feneberg hat das Gesprächsangebot der Initiative „Achstetter Bürgermeisterwahl“, die seine Amtsführung kritisiert und Gegenkandidaten sucht, abgelehnt. In einem Schreiben legt er seine Gründe dar.

Am Montag hatten Vertreter der Initiative einen Brief im Rathaus abgegeben (die SZ berichtete). Darin wird Feneberg, der eine dritte Amtszeit als Bürgermeister anstrebt und bisher einziger Bewerber ist, ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Auch nach 16 Jahren lasse er Tatkraft, Führungsstärke und Visionen „schmerzlich vermissen“. Die Gemeinde Achstetten drohe zurückzufallen, sollte er auch die nächsten acht Jahre so weitermachen wie bisher. Außerdem gehöre zu jeder Wahl eine echte Auswahl – „deshalb sehen wir uns in der Pflicht, nach weiteren Bewerbern zu suchen“. Es sei denn, heißt es weiter an die Adresse Fenebergs, „Sie können uns von Ihrer Person und Ihrem Programm für die nächsten acht Jahre (...) doch noch überzeugen“. Dazu biete man ihm gern in einem Gespräch die Möglichkeit.

Nicht vor Ablauf der Frist

Am Mittwoch hat Feneberg der Initiative geantwortet. Auf Anfrage hat er seinen Brief der SZ zugänglich gemacht.

Die von der Initiative vorgeschlagenen Gesprächstermine (24., 26. und 27. Juni) liegen innerhalb des Bewerbungszeitraums für die Bürgermeisterwahl, stellt Feneberg fest und winkt ab: „Es versteht sich von selbst, dass ich Ihrem Ansinnen, mein Programm bereits vor Ablauf der Bewerbungsfrist öffentlich zu machen, nicht entsprechen möchte.“ Die Frist endet am 9. Juli.

In dem an ihn gerichteten Schreiben der Initiative sei von einem persönlichen Gespräch in einer privaten Einrichtung (Firma ACD) die Rede, so Feneberg weiter. In der SZ hätten die Verfasser demgegenüber erklärt, dass es sich um ein öffentliches und moderiertes Gespräch handeln solle. Zu diesem Unterschied merkt Feneberg an: „Mehrere Unterzeichner Ihres Schreibens haben für die Wahl zum Gemeinderat mit dem Slogan ,Unser Augenmerk liegt auf Ehrlichkeit und Transparenz’ ausdrücklich geworben.“

Es liege ihm „absolut fern“, weitere Bewerbungen für das Achstetter Bürgermeisteramt zu verhindern, betont Feneberg – „eine Wahl ist ein demokratischer Prozess“.

Es werde ihm weiterhin ein wichtiges Anliegen sein, mit allen Bürgern und Interessengruppen im Gespräch zu bleiben, so Feneberg – „um deren Vorstellungen und Anregungen zu erfahren, damit diese in meine Arbeit mit dem Gemeinderat einfließen können. Deshalb lade ich zu meinen vier Bürgergesprächen für einen zeitlich unbegrenzten und öffentlichen Austausch ein.“ Auch mit den Gewerbetreibenden wolle er reden, um aus ihrer Sicht die Weiterentwicklung der Gemeinde zu diskutieren. „Sollte darüber hinaus seitens der Initiative ,Achstetter Bürgermeisterwahl’ der Wunsch bestehen, mit mir individuell einen Termin zu vereinbaren, so lade ich Sie hierzu gerne ein.“

Die Vorgehensweise der Initiative sei nicht sein Stil, sagte Feneberg der SZ. „Ich lasse mich nicht provozieren. Ich gehe meinen Weg.“

„Bedauern und Verwunderung“

Im Namen der Initiative haben die wiedergewählten Gemeinderäte Sascha Stecken und Paul Bailer sowie die künftigen Ratsmitglieder Michael Schick und Gerhard Rose auf die Antwort des Bürgermeisters mit einer Presseerklärung reagiert: Man habe Feneberg um ein klärendes Gespräch in der kommenden Woche gebeten, „weil wir finden, dass längst nicht alles rund läuft in Achstetten und weil wir reichlich Gesprächs- und Erklärungsbedarf sahen“. Dass Feneberg die Einladung ausschlage, „nehmen wir mit Bedauern und Verwunderung zur Kenntnis“.