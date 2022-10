Familienkonzert mit Sommernachtstraum in Achstetten

Nach coronabedingter Zwangspause findet im Rahmen der Achstetter Kirchenkonzerte erstmals wieder ein Familienkonzert statt. Andrea und Marius Schöttler präsentieren am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr in der Kirche St. Oswald Musik aus Mendelssohn Sommernachtstraum für zwei Spieler an einer Orgel und Sprecher. Zu Shakespeares gleichnamigen Komödie schrieb Mendelssohn 1826, mit 17 Jahren, eine Bühnenmusik für Orchester, die bis heute zu seinen bekanntesten und meistgespielten Stücken gehört.

Eingeladen sind Jung und Alt, sich von Mendelssohns Musik und der Geschichte von Elfen und anderen Fabelwesen verzaubern zu lassen. Der Eintritt hierfür ist frei, Spenden werden erbeten zugunsten des Kinderhospizes Bad Grönenbach.