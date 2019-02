Es geht voran bei der Schulerweiterung

Der Achstetter Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag Arbeiten für den Erweiterungsbau an der Grundschule vergeben. Die Angebote der zum Zuge kommenden Firmen liegen innerhalb des geplanten Kostenrahmens, teilte Bernd Schirmer vom Ertinger Architekturbüro Schirmer und Partner mit.

Den Auftrag für die Fenster- und Sonnenschutzarbeiten erhält die Unlinger Firma Schmid, die mit einem Preis von 153 000 Euro das günstigste der insgesamt sieben Angebote abgegeben hatte. Das teuerste lag bei 193 000 Euro. „Wir haben schon öfter mit der Firma zusammengearbeitet und gute Erfahrungen gemacht“, sagte Bernd Schirmer. Die veranschlagten Kosten für diese Arbeiten liegen bei 250 000 Euro, allerdings müssten einige Türelemente noch bei den Metallarbeiten ausgeschrieben werden. Aber man komme mit der Kalkulation wohl hin. Die Lieferzeit für die Holz-Alu-Fenster und die Sonnenschutzelemente betrage normalerweise sechs bis acht Wochen nach Auftragsvergabe, aber weil die Firma bereits vergangene Woche die Aufmessungen vorgenommen habe, könne man vom jetzigen Zeitpunkt an mit rund fünf Wochen rechnen.

Fünf Angebote seien für die Außenputz- und Wärmedämmarbeiten abgegeben worden. Zum Zug kommt die Firma Maucher aus Füramoos – „ebenfalls ein zuverlässiger Partner“, so Bernd Schirmer – zum Preis von rund 70 000 Euro. Das teuerste Angebot lag bei knapp 87 000 Euro. In der Kostenkalkulation sind für Außenputz, Innenputz und Wärmedämmung 120 000 Euro vorgesehen. Allerdings müssen noch die Kosten für die Innenputzarbeiten berücksichtigt werden. „Diese werden separat ausgeschrieben, weil sich mittlerweile viele Firmen spezialisiert haben“, erklärte der Architekt.

Auf eine Frage aus dem Rat berichtete Bernd Schirmer, dass der Dachstuhl mittlerweile wetterfest fertiggestellt sei. „Es fehlt noch die Dachdeckung.“ Diese sollte ursprünglich Ende März beginnen, „aber wir versuchen, das früher hinzukriegen“. Im Rohbau fehlten noch einige Zwischenwände, weil die Arbeiten witterungsbedingt hätten abgebrochen werden müssen. „Wir wollen zeitnah mit den Rohinstallationen beginnen und sind dabei, die Ausschreibungen vorzubereiten“, sagte Schirmer. „Es sieht also gut aus“, lautete das fazit von Bürgermeister Feneberg.