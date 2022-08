Einsturzgefahr behindert Ermittlungen zur Brandursache in Oberholzheim

Ein paar Tage ist der Brand auf einem Hof in Oberholzheim nun her – und noch immer beschäftigt er Feuerwehr und Polizei. Da die Gebäude einsturzgefährdet sind, gestaltet sich die Ursachensuche schwierig. Markus Jauß, Kommandant der Oberholzheimer Feuerwehr, gibt einen Überblick über den Stand der Dinge.

Der Brand in der Nacht von Freitag auf Samstag war auch für Kommandant Markus Jauß kein alltäglicher Einsatz. „Schon die Dimension war ungewöhnlich. Gleich drei Gebäude auf zwei Grundstücken waren betroffen, diese Größe erlebt man selten“, erzählt er. Stand Montagabend sei der Brand in einem Anbau an dem alten Wohnhaus ausgebrochen und habe innerhalb kürzester Zeit auf das Haus, einen Schuppen und ein Wirtschaftsgebäude übergegriffen. „Als wir ankamen, war es noch ein kleiner Brand im Anbau. 15 Minuten später standen alle drei Gebäude in Flammen“, beschreibt Jauß die Situation.

Das ist ein stressiger und anspruchsvoller Einsatz. Markus Jauß

Für Feuerwehrleute sei ein solcher Einsatz immer eine Herausforderung. „Das ist ein stressiger und anspruchsvoller Einsatz“, sagt Jauß, der in dieser Nacht die Leitung innehatte. Durch das schnelle Ausbreiten des Feuers und weitere Herausforderungen (SZ berichtete) habe sich die Lage ständig verändert. Zusammen mit Markus Kerler, stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehr Laupheim, und Klaus Merz, stellvertretender Kreisbrandmeister, koordinierte er die Feuerwehrleute aus Achstetten mit Teilorten, Laupheim mit Teilorten, Biberach, Ehingen, Bad Buchau und der Kreisgerätewerkstatt. „So haben wir auch nach kurzer Zeit bemerkt, dass wir noch eine dritte Drehleiter brauchen – deshalb haben wir auch die Kollegen in Ehingen alarmiert.“

Aber auch nach dem Brand selbst ging der Einsatz noch weiter: Die Feuerwehr Oberholzheim hielt am Samstag bis 16 Uhr die Brandwache. „In dem Wirtschaftsgebäude war viel Stroh, darin konnten Glutnester immer wieder aufflammen“, erklärt Jauß. Da die Gebäude aber nicht betreten werden durften, hätten die Einsatzkräfte das Stroh am Sonntag schließlich mit langen Gabeln auseinander gezogen. Bei dem großen Gebäude veranlasste die Polizei zusätzlich, die Giebel einzureißen, weil Einsturzgefahr bestand. Bei dem alten Wohnhaus waren die Giebel bereits in der Brandnacht eingedrückt worden.

Schon in der Brandnacht mussten die Giebel und die beiden Kamine des alten Wohnhauses abgerissen werden, da Einsturzgefahr bestand. (Foto: Feuerwehr Laupheim)

Auch am Montag noch war Markus Jauß den ganzen Tag über an der Brandstelle im Einsatz. „Die Polizei ermittelt noch, was die Ursache gewesen sein könnte“, sagt er. Das bestätigt auch das Polizeipräsidium Ulm am Dienstagnachmittag. Die Gebäude seien nur schwer zugänglich, deshalb verzögere sich die Ermittlung, heißt es aus der Pressestelle. Auch zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden – es werde vermutet, dass er die 100 000 Euro überschreite.