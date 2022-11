Einbrecher in Achstetten klauen Schmuck

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Haus in Achstetten eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 16.45 und 20.30 Uhr in einem Haus an der Straße „Schloßpark“. Dort durchsuchten die Täter augenscheinlich verschiedene Zimmer. Sie fanden Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro, den sie mitnahmen.

Die Kriminalpolizei Biberach (07351/4470) ermittelt nun nach den Tätern und dem Schmuck. Sie klärt auch, wie die Täter ins Haus gelangten. Bürger sollten sich bei der Polizei melden, wenn Sie Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen könnten.

Zur Vorbeugung gegen Einbrüche bietet die PolizeiTipps an, wie sich Privatpersonen oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen können. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.