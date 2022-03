Durststrecke einigermaßen gut überstanden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie auch bei anderen Vereinen und Institutionen war das abgelaufene Jahr, sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich, mit heftigen Flauten bestückt. Corona bestimmte auch dieses mal eindeutig das Geschehen, so Vorstandssprecherin Tanja Glöckle bei der Jahreshauptversammlung. Selbst eine Serenade musste wieder abgesagt werden. Das über Grenzen hinaus bekannte Frühlingsfest fand sich in einer Herbsthockete wieder, zu dem viele Besucher kamen. Über wenige Wochen traf man sich in dezimierten Gruppen zu Probeabenden, die aber nach dem 16.11.2021 wieder eingestellt werden mussten. Man freute sich, wenigstens an Heiligabend das Weihnachtsspielen durchführen zu dürfen, dieses mal machte das miserable Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Mit zähem Besuch startete man im Februar wieder mit der Probenarbeit, im Laufe des März stellte man fest, dass sich die Aktiven untereinander stets Mut gemacht haben. Die wenigen Aktivitäten schilderte Chronist Markus Lau in einer Power Point Präsentation.

Ein größeres Minus in den Finanzen verhinderten gut gesonnene Spender, denn gewisse Ausgaben kamen auch im Lockdown auf den Verein zu, wie Kassenführerin Ramona Ege zusammen mit Melanie Werner berichtete.

Laut dem Bericht des Dirigenten Fabian Barth konnte im Berichtszeitraum nur ein öffentlicher Auftritt und 23 Proben stattfinden. Auch im Jugendleiterbericht von Carina Fritz stellte sich heraus, dass in Coronazeiten nur wenige Jugendliche zum Musikverein gefunden haben, dennoch befinden sich 18 Jugendliche in Ausbildung, vorrangig an der Blockflöte bei Anita Fürst. Bürgermeister Kai Feneberg bedauerte ebenfalls, dass durch die Pandemie gesellschaftliches Leben zum Erliegen gekommen ist, nicht zuletzt stelle der Musikverein diesbezüglich einen Eckpfeiler in der Gemeinde dar. Ehrenamt ohne Vergütung ist heutzutage nahezu nicht mehr möglich, deshalb unterstütze die Gemeinde die Vereine entsprechend.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden Tanja Glöckle und Andreas Dürr für weitere zwei Jahre im vierköpfigen Vorstandsteam bestätigt. Die Verantwortung über die Vereinskasse obliegt weiterhin Melanie Werner und Ramona Ege, während Patrick Mäschle, Florian Guther, Christian Dürr und Fabio Reiff weiterhin dem erweiterten Vorstand(Ausschuss) angehören.

Erste Aktivität nach der langen Pause: Samstag 2. April, Kabarett mit der Saubachkome.de in der Wielandhalle und Frühlingsfest vom 26. bis 29. Mai, wenn Corona mitspielt.