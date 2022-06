Drei Teams aus dem Fußballbezirk Riß feiern Meisterschaft

Drei Teams aus dem Fuballbezirk Riß haben am Wochenende die Meisterschaft perfekt gemacht: FV Biberach (Landesliga IV), TSG Achstetten (Kreisliga A II) und SGM Tannheim/Aitrach (Kreisliga B II).

Hier findet ihr die besten Bilder der Titelfeiern.

SGM Tannheim/Aitrach

Die SGM Tannheim/Aitrach hat sich in der Fußball-Kreisliga B II Riß durch einen 2:1-Sieg im Gipfeltreffen gegen den FV Rot am letzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. Seit dem elften Spieltag thronte Tannheim/Aitrach ohne Unterbrechung an der Spitze. Der FV Rot machte die Entscheidung durch elf Siege in Folge aber noch einmal richtig spannend. Hier gehts zum ganzen Bericht.

Die SGM Tannheim/Aitrach hat sich durch einen 2:1-Sieg im Gipfeltreffen gegen den FV Rot am letzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. (Foto: Olaf Schulze)

FV Biberach

Der FV Biberach ist Meister der Fußball-Landesliga, Staffel IV. Die Mannschaft machte den Titel mit einem 3:0 (1:0)-Sieg beim FV Ravensburg II perfekt und steigt in die Verbandsliga auf. Die Tore für den FV Biberach erzielten Jonathan Hummler, Niklas Lulei und Raphael Geiger. Hier gehts zum ganzen Bericht.

Der FV Biberach ist Meister der Fußball-Landesliga IV. (Foto: Michael Mader)

TSG Achstetten

Die TSG Achstetten hat sich in der Fußball-Kreisliga A II Riß durch einen 5:1-Sieg bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren den Meistertitel gesichert. Für den SV Äpfingen geht es nach einem 0:0 gegen die SF Bronnen in die Relegation gegen den FC Wacker Biberach (Dienstag, 14. Juni, in Baustetten, Anstoß: 18 Uhr). Die SGM Altheim/Schemmerberg verabschiedete sich mit einem Sieg im Derby gegen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Burgrieden ging gegen den SC Schönebürg mit 0:5 unter. Hier gehts zum ganzen Bericht.