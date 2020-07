Die zentrale Ganztagsbetreuung steht im Fokus

In der Achstetter Gemeinderatssitzung hat Hauptamtsmitarbeiterin Carmen Lipp die Kindergartenbedarfsplanung für das aktuelle und kommende Jahr vorgestellt.

Die Betreuungseinrichtungen der Gesamtgemeinde für Kinder bis zum Schuleintritt verfügten zum Stichtag 1. März 2020 über 276 belegbare Kindergartenplätze, sagte Lipp. Alle Kinder in der Altersgruppe von drei bis sechs Jahren könnten in der Gesamtgemeinde betreut werden. Der größte Bedarf schlage sich inzwischen in der Betreuungsform der Verlängerten Öffnungszeiten nieder – im Kindergarten St. Michael in Stetten musste, wie auch im vergangenen Jahr, das Losverfahren zur Anwendung kommen. Davon abgesehen konnten alle Kinder im jeweiligen Teilort in die Betreuung aufgenommen werden.

Auch im Jahr 2020/2021 verfügten alle Einrichtungen in der Gesamtgemeinde über genügend Kapazitäten, um den Bedarf in allen drei Betreuungsformen (Regelbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung) zu decken. Zudem könne genügend Kapazität vorgehalten werden, um kurzfristig auftretenden Bedarf durch Zuzüge zu decken, ergänzte Lipp. Dennoch bestehe in der Frage um die Erweiterung von Krippenplätzen dringend Handlungsbedarf. Es sei nicht möglich, in diesem Bereich eine Zukunftsprognose zu treffen, da die Betreuung bereits ab einem Jahr stattfindet. „Zum Zeitpunkt der Bedarfsermittlung sind diese Kinder aber noch gar nicht geboren.“

Wie es in Zukunft aussehe, auch wegen des Geschosswohnungsbaus in der Gemeinde, sei nicht genau abzusehen, kommentierte Bürgermeister Kai Feneberg.

Im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung und dem dadurch notwendigen erhöhten Personalbedarf machte Gemeinderat Florian Bailer den Vorschlag, die Ganztagsbetreuung zu zentralisieren.

Der Gemeinderat habe sich entschieden, dass ein Grundangebot in jeder Ortschaft vorgehalten werde, antwortete Bürgermeister Kai Feneberg. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus stimme er Bailers Argumentation zu. Er wünsche sich aber eine klare Linie vom Gemeinderat, sodass die Verwaltung Planungssicherheit hätte.

Florian Bailer sagte, dass es in jedem Ort das Angebot der Regelbetreuung geben solle. „Wer mehr möchte – verlängerte Öffnungszeiten oder Ganztagsbetreuung – muss dann eventuell auch die Fahrt in einen anderen Ortsteil auf sich nehmen.“

Dieser Meinung waren auch größtenteils die anderen Gemeinderäte. Wie eine zentrale Ganztagsbetreuung am besten organisiert werden kann, werde die Verwaltung nun mit den Kindergartenleiterinnen besprechen, sagte Feneberg.