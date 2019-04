Die Lücke in der zweiten Reihe wird größer

Mit vakanten Vorstandspositionen hat der Musikverein Oberholzheim zuletzt so seine Erfahrungen gemacht. Nachdem bereits seit einigen Jahren das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden unbesetzt ist, hat jetzt auch noch der stellvertretende Vorsitzende Ernst Paal seinen Rücktritt bekannt gegeben. 27 Jahre lang war er für den arbeitsintensiven technischen Bereich zuständig und hatte sich dabei als echter „Macher“ erwiesen. Immerhin konnte jetzt die bis dato ebenfalls vakante Position des Vereinskassiers mit Melanie Dürr und Ramona Ege, unterstützt von Carina Fritz, besetzt werden.

Vorsitzender Markus Wischnat meinte, dass man nicht mehr umhin könne, die immer vielfältiger werdenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Erste Erfolge seien diesbezüglich zu vermelden. Ein Festausschuss hat bereits in der Programmgestaltung fürs kommende Frühlingsfest erfolgreich Zeichen gesetzt. Ebenso gibt es, wie erwähnt, auch in der Kassenverwaltung ab sofort Teamarbeit.

Diese verspricht man sich auch im Jugendbereich: Da haben sieben junge Damen die Regie übernommen. Und so ähnlich, so Wischnat, will man künftig auch die Vereinsspitze ausrichten. Man hoffe, bis zur nächsten Hauptversammlung drei oder vier gleichberechtigte Funktionäre für die Vereinsführung gewinnen zu können. Noch gestalte sich dieses Vorhaben problematisch, aber man sei guter Dinge.

Das Outfit der Kapelle ist zur Jahreshauptversammlung etwas attraktiver geworden: Die Tracht der Damen wurde durch ein neues Mieder bereichert, auch mit Blick auf die bevorstehende Konzertreise in die Wingst, wo die 20 Jahre währende freundschaftliche Bande mit dem dortigen Schützenverein gepflegt werden soll. Kassier Christian Dürr, der die Funktion nach seinem Rückzug vor einem Jahr kommissarisch weitergeführt hat, konnte trotz intensivem finanziellem Aufwand (Jugendausbildung, Dirigentenbesoldung, Anschaffungen) ein erfreuliches Ergebnis der Vereinsfinanzen vermelden. Entscheidend profitiert habe man von Zuweisungen des Fördervereins und weiteren Spenden. Auch mit dem Frühlingsfest konnte ein erfreulicher Betrag erwirtschaftet werden. Diese guten Grundlagen bestätigten auch die Kassenprüfer Martin Paal und Michael Harmuth.

Den chronologischen Ablauf des Vereinjahres schilderte der Vorsitzende nochmals im Zeitraffer, wobei das Neujahrskonzert, als jährlicher Hit das Frühlingsfest, die Beteiligung am Heimatfest in Laupheim, ein gemeinsamer Besuch auf dem Wasen in Stuttgart, das immer beliebter werdende Binokelturnier mit Kirchweih und der Winterzauber im Pfarrhof besondere Bedeutung fanden.

Dirigentin Jasmin Zimmer wünschte sich eine bessere Probenteilnahme. Walter Hiller und Volker Mayer haben alle 38 Proben besucht, nur eine Fehlprobe hat Martin Paal aufzuweisen. In Vertretung des Jugendleiterteams schilderte Maren Kösling, dass derzeit 40 Jugendliche in Ausbildung seien, darunter 15 in der musikalischen Früherziehung bei Anita Fürst. Einige Auszubildende hätten im vergangenen Jahr erfolgreich D1- und D2-Lehrgänge absolviert. Personell investiert werden soll wieder in die gemeinsame Jugendkapelle mit den Nachbarvereinen Achstetten und Stetten.

Bürgermeister Kai Feneberg sieht den Musikverein am Puls der Zeit und bezeichnete ihn als unverzichtbares Element für das Dorfleben. Tina Frey wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt, Melanie Dürr und Ramona Ege wurden als Kassenverwalterinnen gewählt. Vakant bleibt die Position des zweiten Vorsitzenden.

Ernst Paal ist jetzt Ehrenmitglied

Die Laudatio auf den scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Ernst Paal hielt Vorsitzender Markus Wischnat. Immer das Wohl des Vereins voranzutreiben, sei Paals Maxime gewesen. Sein Feld war die Organisation in den Vorbereitungen zu den Vereinsveranstaltungen, speziell die Planung zum Auf- und Abbau des Festzeltes fürs Frühlingsfest. Hier sei der scheidende Verantwortliche stets in seinem Element gewesen. Vorstand und Versammlung waren sich einig, Ernst Paal für dessen Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereins zu ernennen.