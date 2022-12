Darum machen sich Landwirte in der Region im Moment große Sorgen um ihre Zukunft

Welche Sorgen bereitet die Agrarpolitik den Landwirten? Um das zu erfahren, hat sich die Parlamentarische Staatssekretärin Ophelia Nick (Grüne) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jüngst in der Region mit Landwirten ausgetauscht. Das Stimmungsbild fiel gemischt aus.

Ermöglicht hat das Treffen zwischen Landwirten und Politikerin die Laupheimer Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter (Grüne). Um die aktuelle Lage gemeinsam zu diskutieren, empfing Landwirtin Martina Magg-Riedesser, stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, empfing dazu Abordnungen der Grünen und des Bauernverbands auf ihrem Hof bei Achstetten, auf dem Sie Schweine hält und eine Biogasanlage betreibt.

Fleischpreis bereitet Landwirtin große Sorgen

Sorgen macht Magg-Riedesser vor allem der Fleischpreis: Sie erhalte aktuell nur 1,95 Euro pro Kilogramm, allein zur Kostendeckung brauche sie aber 2,60 Euro, so Magg-Riedesser. „Ich habe noch die Stützung durch die Bioenergie. Aber wie lange machen das andere Unternehmen mit? Es ist kein Geld mehr auf den Höfen.“ Durch den Krieg in der Ukraine seien etwa die Futterkosten extrem gestiegen.

Landwirtin Martina Magg-Riedesser (rechts) diskutiert mit Staatssekretärin Ophelia Nick (Grüne, links) über die Sorgen der Landwirte in der Region. (Foto: Simon Schwörer)

Infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine leide die Landwirtschaft wie andere Branchen. „Wir können aber vom derzeitigen Verhalten der Verbraucher nicht darauf schließen, dass das für die nächsten zehn bis 20 Jahre gilt“, so Nick. Für die schlechte Lage habe zudem der aufgrund der Afrikanischen Schweinepest weggefallene chinesische Markt gesorgt, als auch der Trend, dass weniger Fleisch gegessen werde. Laut Nick verfolgen die Grünen weiter die Ernährungswende. Ein Ziel: weniger Tiere, den Verdienst der Landwirte erhalten.

Wachstum der Schweinehaltung war nicht nachhaltig

Nick bemängelte, das Wachstum der Schweinehaltung in den vergangen 20 bis 30 Jahren nicht nachhaltig gewesen. Trotzdem: „Ich kann Ihre Wut verstehen“, betonte die Staatssekretärin. Jetzt gelte es, die Zukunft so zu gestalten, dass Betriebe, die sich entwickeln wollten, dies auch könnten. Klar sei aber: „Wir werden die Menge an Schweinen nicht halten können.“

Ein Blick in die Schweinemast von Martina Magg-Riedesser. In ihren Ställen hat sie Platz für 1200 Tiere. (Foto: Simon Schwörer)

Magg-Riedesser wiederum betonte, die Zahl der Schweinehalter in Baden-Württemberg habe bereits in den vergangenen 20 Jahren enorm abgenommen. Jetzt sorge sie sich um die Zukunft der verbliebenen Schweinebauern im Land. Das konnte Niklas Kreeb, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen bestätigen. „Wir waren hier der Schweinegürtel im Kreis Biberach. Doch mittlerweile sagen mir sogar zukunftsfähige Betriebe, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht.“

Das sagt der Biberach Landrat

Auch Landrat Mario Glaser war in Achstetten mit vor Ort: Er sagte: „Gerade im Landkreis Biberach haben wir einen enormen Umbruch und auch eine gewisse Verzweiflung bei den Landwirten.“ Das wurde bei den Schilderungen des Ingoldinger Landwirts Martin Kloos deutlich: „Ich sehe keine Zukunft, man will uns losbekommen.“ Er kritisiert: „Der Landwirtschaftsetat wird weniger, wir müssen aber mehr erfüllen. Wie soll das funktionieren?“ Zudem unternehme die Regierung nichts, um den einbrechenden Absatz der Landwirte zu stützen. Nick entgegnete, die Grünen hätten nach 16 Jahren eine Politik übernommen, in der sich diese Probleme entwickelt hätten. Dennoch gelte es nun, nicht zurückzuschauen sondern zu überlegen, wie man nach vorne gehe: Für den Umbau der Tierhaltung für mehr Tierwohl nehme die Regierung für die Unterstützung der Landwirte auch Geld in die Hand.

Siegfried Lutz, der vor acht Jahren seinen Betrieb in Bad Saulgau auf Bio umgestellt hat, betitelte die Tierwohlverbesserungen und damit einhergehenden Auflagen als löblich. Allerdings: „Diese Auflagen kosten wahnsinnig Geld und am Markt sind wir dadurch nicht mehr existenzfähig“, prangerte er an. Denn der Markt werden von großen Lebensmitteleinzelhändlern wie Edeka oder Rewe diktiert, die weiterhin auf die günstigsten Preise setzten. „Die kaufen im Zweifel dann Bio aus dem Ausland, wo es billiger ist.“

Kritik an Tierarzneimittelgesetz

Der 53-jährige Lutz, der schon sein Leben lang Landwirt ist, fürchtet: Bis der Umbau hin zu mehr Tierwohl abgeschlossen ist, halten die Betriebe finanziell nicht durch. Daher müsse Politik und Betriebe zusammenarbeiten „und zwar relativ schnell“. Nick bestätigte, dass die monopolistische Marktmacht der großen Händler reduziert werden müsse. Für die Arbeit an mehr Nachhaltigkeit wolle die Politik gerne unterstützen, aber auch die Landwirtschaft selbst müsse mithelfen. „Es ist ein dickes Brett, was wir bohren.“

Martina Magg-Riedesser (rechts) in der Diskussion mit Staatssekretärin Ophelia Nick (Grüne, links) über die niedrigen Schweinefleischpreise und die Zukunft der Branche. (Foto: Simon Schwörer)

Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen, bezeichnete das neue Tierarzneimittelgesetz als „Bürokratiemonster“, das zusätzliche Kosten für Landwirte und mehr Aufwand für Tierärzte mit sich bringe, um den Einsatz von Antibiotika zu senken. „Warum haben Sie so wenig Vertrauen ins uns?“, richtete sich Roggenkamp an Nick. Diese entgegnete, jährlich komme es weltweit zu 1,2 Millionen Toten durch multiresistente Keime. Und mit dem Senken des Verbrauchs von Antibiotika in der Tierhaltung gingen diese zurück. „Ich glaube, dass das von Landwirten top gemacht wird“, lobte Nick. Es gebe aber Bereiche, in denen nicht so bedacht gehandelt werde, „darum muss die Politik reagieren.“

Zweiter Termin fiel wohl harmonischer aus

Landwirt Siegfried Lutz erklärte nach der Diskussion mit der Staatssekretärin gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Ziele sind hoch lobenswert. Ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass ich von Frau Nick eine allgemeine Lösung bekomme.“ Dafür sei die Problematik zu breit. Martin Kloos, der seinen Familienbetrieb seit 2014 führt und dort eine konventionelle Schweinehaltung betreibt, sagte nach der Runde: „Ich habe bisher immer nette Worte bekommen aber eine Tat, die uns Landwirten hilft, bisher von niemandem.“ Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Politik auch konventionelle Betriebe überleben lässt und sie nicht durch Verordnungen erdrückt.

Anja Reinalter (von links), Ophelia Nick und Martina Magg-Riedesser im Gespräch vor einem Stall der Mönchhöfe. (Foto: Simon Schwörer)

Nick traf sich nach dem Termin in Achstetten noch mit Biolandwirten auf dem Hof des Biberacher Grünen-Gemeinderats Josef Weber in Mettenberg. An diesem Termin nahm die SZ nicht teil. Nick und Reinalter betonten im Nachgang, dass dort die Stimmung der Landwirte eine gänzlich andere gewesen sei. Demnach stand vor allem das Tierwohl im Mittelpunkt. Sorgen seien gewesen, ob regionale Strukturen erhalten werden könnten. „Das ist auch was, wo wir in unserer Politik sagen: Wir wollen regionale Strukturen“, erzählte Nick.

Dieses Fazit zieht die Staatssekretärin

In der Diskussion in Achstetten hätten manche Vorwürfe nicht der gesetzlichen Realität entsprochen, betonte die Staatssekretärin. Auch hinsichtlich der aktuellen Krise der Branche, hätten sich die Landwirte am zweiten Termin zuversichtlicher gezeigt, dass es bald wieder aufwärts gehe. Nicks Überzeugung: „Man kann nicht von einem Jahr, unter dem alle leiden, auf die ganze Landwirtschaftspolitik schließen.“

Reinalter erklärte, bei den Terminen habe sich gezeigt, dass auf manchen Höfen Frust herrsche. Aber die Landwirtschaft müsse sich auch eingestehen, dass lange Zeit auf Kosten der Umwelt gewirtschaftet worden sei, so die Grünen-Abgeordnete. Die Bio-Landwirte beim Besuch in Mettenberg waren laut Reinalter deutlich positiver gestimmt. Staatssekretärin Nick zeigte sich dennoch über den Austausch an beiden Terminen zufrieden. „Was mir schon klar geworden ist ist, dass die Bauern mehr Wertschätzung bekommen möchten.“ Sie sei froh, ein vielfältiges Stimmungsbild zurück nach Berlin mitzunehmen – sowohl mit Sorgen als auch mit Chancen.