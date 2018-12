Crescendo verbreitet viel Freude

Mit einem stimmungsvollen Konzert hat die Singgruppe „Crescendo“ am Samstagabend ihren Zuhörern in der Peter-und-Paul-Kirche in Oberholzheim die Möglichkeit gegeben, inne zu halten und zur Ruhe zu kommen. Wie beliebt „Crescendo“ und ihre Konzerte sind, war an den vollbesetzten Reihen zu erkennen.

„Sie haben alles richtig gemacht“, begrüßte Pfarrer Andreas Kernen die Besucher. „Jetzt können Sie durchschnaufen und sich einlassen auf die Lieder von Crescendo. Genießen Sie die Musik und die Texte“, lud er ein. Mit dem Lied „Ich will den Namen des Herrn verkünden“ begannen die zehn Sängerinnen. Begleitet wurden sie am Klavier von Frank Gugumus, an den Percussions von Alexandra Rief und bei einigen Beiträgen mit der Gitarre von Annette Eisele und mit der Querflöte von Isolde Bopp.

Mut, Trost und Kraft

Mit schönen, klaren Stimmen führte der Chor die Gäste durch die Adventszeit bis hin zu Weihnachten. So sangen sie „Herr ich komme zu dir, meine Sorgen sind dir nicht verborgen, und du wirst für mich sorgen“. Schwungvolle Lieder wie „Wer den Herrn loben will“ wechselten sich wieder mit ruhigeren ab, etwa bei „Mut – Trost – Kraft“. „Mut, wenn die Freude uns fehlt. Trost, wenn die Sorge uns quält. Kraft, wenn der Zweifel nagt.“ „Nun öffnet eure Türen“, luden sie in einem weiteren Stück ein. Immer näher ging es auf Weihnachten zu.

Beim „Indianischen Weihnachtslied“ und beim Stück „Heilige Nacht“ gesellte sich der kleine Kinderchor zu den Sängerinnen und zeigte, dass der Nachwuchs schon bereit steht. Die sechs Mädchen und ein Junge sangen sauber und machten ihre Sache richtig gut.

„Stehet auf und macht euch jetzt bereit, dem Einen zu begegnen“, forderte „Crescendo“ schließlich auf. Dann war es auch schon so weit und das Ensemble sang: „Freude, Freude macht sich breit, Gottes Sohn ist da! Frieden, Frieden schenkst du heut, Herr, du kommst uns nah. Du weckst Jubel, wehrst dem Leid; Freude macht sich breit.“ Crescendo hat den Besuchern mit seinen Beiträgen auch viel Freude bereitet. Die Zuhörer bedankten sich am Ende der musikalischen Stunde mit warmem, lang andauerndem Beifall.

Spenden für Kinderhospiz

Und auch den schwerkranken Kindern des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach kann, dank der Spenden an diesem Abend, sicher auch die eine oder andere Freude bereitet werden.