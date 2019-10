Comedian Claassen sorgt mit verrücktem Song für Lacher

Ein kulturelles Programm und ein vielfältiges kulinarisches Angebot hat es bei der Kirchweih in Oberholzheim gegeben. Veranstalter war der Förderverein des Musikvereins Oberholzheim. Bereits am Abend vor der Kirchweih trat der Comedian Jens Heinrich Claassen auf und erfüllte die Erwartungen seiner Zuschauer. Bekannt aus einigen Fernsehformaten und durch regelmäßige Auftritte auf namhaften Bühnen bot er ein Programm, das spontan und impulsiv wirkte, als er zum Beispiel ein Lied aus zusammenhanglosen Begriffe erfand, für das das Publikum zuvor hatte Wörter und Tonart wählen konnte. Mit einer guten Portion Selbstmitleid auf der Bühne stehend wirkte er authentisch, alberte mit dem Publikum herum und spielte dazu Klavier und Gitarre. Am Sonntag bot der Förderverein den Besuchern dann einen reichhaltigen Mittagstisch mit Schlachtspezialitäten und am Nachmittag ein großes Kuchenbüffet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der kleinen Besetzung des Musikvereins Oberholzheim, welche eigens für die Kirchweih zusammengestellt wurde. Sie spielte unter der Leitung von Roland Guther. Foto: privat