Christliche Werte, modern vermittelt

Gespannt haben die Besucher des Madera-Festivals am Samstag die vier Live-Acts in der Wielandhalle Oberholzheim erwartet. Die Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim hat die Veranstaltung zum fünften Mal auf die Beine gestellt, Jung und Alt sind gekommen.

35 Helferinnen und Helfer arbeiteten an einem nahezu reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, zu der im diesem Jahr 200 Besucher gekommen sind. Erwartet wurden, wie in den vergangenen Jahren, 300 Gäste. Die Einbußen sind wahrscheinlich auf die Coronavirus-Angst zurückzuführen. Dennoch sind die Veranstalter mit der Bilanz zufrieden. Auf eine moderne und etwas ungewohnte Weise wurden christliche Werte vermittelt.

Den Anfang machten die KickOff-DJs, der 20-jährige Jonatan Seltmann und der 19-jährige Patrick Sandhäger, die das erste Mal außerhalb ihrer Gemeinde auftraten. Sie präsentierten einen Mix von christlichen DJs und bekannten Hits sowie eigene Songs und Remixe. In ihrem Song „Always follow“ wollen sie zeigen, dass es auch schwierige Zeiten im Leben geben kann und das Leben nicht immer eine Party ist. Auch ihr Motto ist tiefgründig: Jesus hat Spaß an dem, was wir machen, egal ob Musik oder Sport – solange wir ihn teilhaben lassen. Mit ihren coolen Dance-Moves begeisterten sie auch die jüngsten Festivalbesucher.

Für die ruhigeren und emotionalen Momente sorgte Samuel Rösch. 2018 gewann er die achte Staffel von „The Voice of Germany“ mit seinem Coach Michael Patrick Kelly. Im Januar 2019 ging er mit den anderen beiden Finalisten von „The Voice of Germany“ auf Tournee. Seine Debütsingle „Wir“ erschien im vergangenen Oktober, parallel zu seinem Buch „Ich glaub an dich“. Darin vermittelt Samuel Rösch die Botschaft, wie wichtig für ihn seine Familie, seine Freunde und sein Glauben sind.

Mit seiner dreiköpfigen Band, die ihn mittlerweile schon acht Jahre begleitet, bot der Sänger eine Mischung aus gefühlvollen Unplugged-Songs, in denen seine Stimme im Fokus steht, und mitreißender Popmusik. Mit dem bekannten Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani, das er gemeinsam mit den Festivalbesuchern gesungen hat, erinnert er sich an die prägende Zeit bei „The Voice of Germany“. Diesen Song durfte er gemeinsam mit seinem Coach Michael Patrick Kelly performen.

Als dritter Act trat LineUP NIA auf, welcher der absolute Liebling der Festivalbesucher war. Vor fünf Jahren trat NIA das erste Mal in Oberholzheim auf. Allerdings musste er im vergangenen Jahr kurzfristig absagen, weil er Vater von Zwillingen wurde.

Die Band LineUp NIA wurde 2009 gegründet und tourt durch Deutschland und die Schweiz. Mit ihrem unverkennbaren Sound des Electro-Jump-Rock sorgen sie für die richtige Partystimmung. Allerdings zeichnen LineUp NIA auch ihre nachdenklichen und fast melancholischen Texte aus sowie die Nahbarkeit zum Publikum und ein tiefer Glauben an Gott: „Ich glaube an Gottes Kraft und die hat jeder von uns“. Für ein gemeinsames Gebet wird die Show kurz unterbrochen. Der Song „Millenium“ ist auf dem neuen Album zu finden. „Manchmal muss man sein altes Leben zurücklassen, um neu starten zu können“, erzählt der Künstler. Mit dem Song „Wir glauben fest daran“ möchte er den Menschen sagen, dass jedes Leben wertvoll ist.

Als letzter Act wurde die Gruppe Jack Say Free erwartet, die aus den drei Künstlern FreeG, Saymo’K und Jack Dylan besteht. Das Trio aus der Schweiz wurde bereits mit Platin und Gold ausgezeichnet. Eine gewaltige Ladung an Electronic-Dance-Music wurde mit groovigen Hip-Hop-Beats vermischt. Mit geschickten Moderationen und guter Laune schaffte es das Trio, die Besucher mitzureißen und für sich zu begeistern. In „We have a problem“ werden Probleme angesprochen, die mal größer und mal kleiner sein können und nicht allein bewältigt werden können.