Bezirksmeistertitel für zwei Achstetter Jugendspieler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Tennis Bezirksmeisterschaften, die vom 6. bis zum 8. Mai in Biberach stattfanden, konnte die TSG Achstetten zwei Bezirksmeister feiern. Constantin Szpakowski erreichte bei den Junioren (bis 10 Jahre) den verdienten ersten Platz. Er konnte alle Spiele ungefährdet zu null gewinnen. Ebenfalls einen ersten Platz konnte Mia Geiselmann bei den Juniorinnen bis 8 Jahre erreichen. Sie machte es etwas spannender, konnte aber auch alle ihre Spiele gewinnen. Herzliche Glückwünsche an die beiden zu ihren jeweiligem Erfolg.

Die TSG Achstetten bietet für interessierte Kinder kostenloses Schnupper-Tennistraining jeweils Samstags von 10.45 Uhr bis 12 Uhr auf den Plätzen in Achstetten an. Alle Kinder zwischen 4 und 9 Jahren, die Lust haben Tennis zu spielen sind herzlich willkommen. Es steht neben dem Spiel mit dem Schläger vor allem die Freude an der Bewegung und dem Spiel im Vordergrund. Kinder können gerne ohne Voranmeldung dazukommen.