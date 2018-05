Beste Stimmung im Zelt

Als wieder einmal beliebter Treffpunkt für Jung und Alt hat sich das Zelt beim Maifest des Achstetter Musikverein gezeigt. Zufrieden mit dem Besuch beim Tanz in den Mai mit der Band „X-Plosive“ am Montagabend war die MVA-Vorsitzende Alexandra Moll. Die Band habe sich auch in ihrem zehnten Jahr beim Maifest als Stimmungsgarant bewiesen.

Keinen Grund zur Klage gab es auch am gestrigen Maifeiertag. Um die Mittagszeit war das Zelt nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Besucher haben es wohl vorgezogen, anstatt bei den kühlen Temperaturen draußen lange Wanderungen oder Radtouren zu machen, sich gleich ein warmes Plätzchen zu suchen. Selbiges haben sie beim Achstetter Musikverein gefunden. Die Mitarbeiter am Grill, Getränkeausschank und beim Bedienen hatte alle Hände voll zu tun, um alle hungrigen und durstigen Gäste zufriedenzustellen.

Ganz den Nerv des Publikums trafen auch wieder die „Eghnerländer“ mit ihrem Dirigenten Matthias Schrade bei ihrem musikalischen Auftritt. Sie präsentierten eine bunte Auswahl ihres Repertoires – vorwiegend böhmisch-mährische Stimmungsmusik mit vielen Walzern und Polkas, bei der etliche Solisten ihr Können zeigten. Die Gäste waren begeistert und klatschten fleißig mit.