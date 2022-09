Bei starkem Regen zu schnell gefahren

In die Leitplanke ist ein Autofahrer am Sonntag auf der B30 bei Achstetten gefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.20 Uhr. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Ulm. Auf Höhe der Ausfahrt Achstetten fuhr er bei starkem Regen wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dort prallte er ab und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Das Fahrzeug kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Ein Abschlepper barg es. Auch die Feuerwehr Laupheim war mit zehn Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.