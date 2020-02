Behörde lehnt Radfahrschutzstreifen ab

In der Gemeinderatssitzung am 12. November wurde vom Achstetter Gemeinderat der Beschluss gefasst, für die Hauptstraße in Achstetten einen Schutzstreifen von 1,5 Metern anzulegen und einen dementsprechenden Antrag bei den zuständigen Behörden zu stellen. Damit sollte auch das Parken entlang der Hauptstraße verhindert werden. Bürgermeister Kai Feneberg und Hauptamtsleiter Sascha Hohenhauser informierten nun in der Gemeinderatssitzung über ein Schreiben der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Laupheim, das auch den Gemeinderäten vorgelegt wurde. In diesem wurde die Anlegung eines solchen Schutzstreifens abgelehnt.

Als Begründung hieß es etwa, dass seit 2003 in der Gemeinde Achstetten innerorts insgesamt sechs Radunfälle verzeichnet worden sind. Keiner dieser hätte sich auf der vorgesehenen Route des geplanten Radschutzstreifens ereignet. Zudem sei auf dieser Strecke kein nennenswerter Radverkehr zu verzeichnen und es gebe auch keine überörtliche Fortführung außerorts Richtung Westen. Ferner seien Alternativen zur Benutzung der Hauptstraße zum Radfahren in den angrenzenden Wohngebieten ausreichend vorhanden.

Eine weitere Ablehnungsbegründung war, dass überholende Kraftfahrzeugführer sich vor allem an den Markierungen des Schutzstreifens orientierten, unabhängig davon, ob der Radfahrer eventuell auch Hindernissen ausweichen muss.

Zudem sehe die Musterlösung für Radverkehrsanlagen in Baden-Württemberg Verkehrsstärken von 300 bis 1800 Kraftfahrzeuge pro Stunde vor. Diese Verkehrsstärken würden in Achstetten in einer Spitzenstunde gerade so erreicht, weshalb die Straßenverkehrsbehörde die Anlegung eines Schutzstreifens für nicht zwingend erforderlich halte.

Die Erhebungen hätten auch gezeigt, dass ein beachtlicher Anteil an Schwerlastverkehr diese Straße befahre. Daher sei damit zu rechnen, dass der Schutzstreifen doch zwangsläufig häufiger in Anspruch genommen werde, so die Straßenverkehrsbehörde. Auch gegen einen Schutzstreifen spreche, so die Argumentation weiter, dass bei einer Markierung des Schutzstreifens mit 1,5 Meter Breite die Restfahrbahnbreite von 4,5 Meter teilweise unterschritten werde.

Die Straßenverkehrsbehörde wies aber auch auf eine geplante StVO-Novelle hin, die ihrer Auffassung nach zu einer tatsächlichen Verbesserung beziehungsweise Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer führen soll. Deren Wortlaut ist: „Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden.“ Beim Überholen mit einem Kraftfahrzeug von Fußgängern, Radfahrern und Fahrern von Elektro-Kleinstfahrzeugen betrage der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 Meter, außerorts mindestens zwei Meter.

Wie es aussehe, sei ein Radschutzstreifen von den Behörden nicht gewünscht, kommentierte Bürgermeister Feneberg das vorliegende Schreiben. Gemeinderätin Claudia Knehr wollte wissen, ob noch weitere Schritte möglich seien, die in dieser Angelegenheit unternommen werden können. Das müsse er noch abklären, antwortete Sascha Hohenhauser. Knehr wies weiter darauf hin, dass die im Schreiben erwähnte Verkehrserhebung wenig aussagekräftig sei, da diese in den Wintermonaten erfolgt sei. Sinnvoller wäre es sicher, so die Gemeinderätin, diese in der Hauptschulzeit und in den warmen Monaten zu machen, da dann viele Schüler und sonstige Radfahrer unterwegs seien.

Sascha Stecken meinte, seiner Ansicht nach gebe es ein Problem zwischen der Stadt Laupheim und der Gemeinde Achstetten. „Immer wenn Achstetten Forderungen zur Verkehrssicherheit hat, lehnt Laupheim das ab.“

Michael Schick sagte, alles habe seine Vor- und Nachteile. Er war der Meinung, dass parkende Autos, die auch mit dem Radschutzstreifen in Zukunft vermieden werden sollten, den Verkehr eher beruhigen.