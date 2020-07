Beengte Verhältnisse im Kindergartenweg

Ein Thema am Montag im Achstetter Gemeinderat war die im März aufgekommene Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Verkehr im Kindergartenweg zu entlasten. Eltern fahren mit ihren Autos über zwei Zufahrten von der Hauptstraße ein oder aus, um ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen und wieder abzuholen. In den Stoßzeiten entstehen dadurch beengte Verhältnisse. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten ist kein Gegenverkehr möglich, so dass die Gefahr besteht, dass es sich im Kindergartenweg und an der Hauptstraße staut.

Wie die von der Straßenverkehrsbehörde vorgeschlagenen Möglichkeiten aussehen könnten, erläuterte Sascha Hohenhausen. Dazu müsste die Einfahrt direkt bei der Bäckerei Rodi als Einbahnstraße ausgewiesen und nur Einfahrten in den Kindergartenweg, aber keine Ausfahrten zugelassen werden.

Die gegenüberliegende Zufahrt von Richtung Ersingen kommend könne als Ein- und Ausfahrt ausgewiesen werden. Allerdings wäre bei der Ausfahrt vom Kindergartenweg auf die Hauptstraße nur ein Abbiegen nach rechts erlaubt, sodass erst beim Ersinger Kreisel, etwa einen Kilometer entfernt, wieder gewendet werden könnte, ohne den Verkehr zu gefährden.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die nicht befestigte Mühlgasse als Einbahnstraße auszuweisen, sodass dort die Autos vom Kindergartenweg kommend ausfahren könnten.

In der Diskussion zeigten sich die Gemeinderäte aus verschiedenen Gründen von keiner der Lösungen begeistert. Bürgermeister Kai Feneberg forderte den Gemeinderat auf, sich Gedanken über die Verkehrs-situation beim Kindergarten zu machen und bei Bedarf wieder auf die Verwaltung zuzukommen.