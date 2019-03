Bauregeln sollen Dorfcharakter schützen

Der Bebauungsplan „Ortsmitte Achstetten I“ kommt allmählich voran: In der Gemeinderatssitzung am Montag ist der von Ingenieurbüro Wassermüller zusammen mit der Verwaltung und dem Gemeinderat erarbeitete Vorentwurf mit Vorschlägen für Baufestsetzungen vorgestellt worden. Im nächsten Schritt erfolgt eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit – dazu gehört auch eine Informationsveranstaltung, bei der Bürger die Möglichkeit haben sollen, Änderungsvorschläge einzubringen. Der Termin hierfür steht noch nicht fest.

40 Prozent in 17 Jahren, oder zwei Prozent jährlich: Mit diesen Zahlen über den Wohnungszuwachs in Achstetten verdeutlichte Tanja Binder vom Ulmer Büro Wassermüller den jüngsten Bauboom in der Gemeinde. Um die Art der Bebauung künftig besser steuern und den durch etliche Wohnblöcke bereits gestörten Dorfcharakter bewahren zu können, hat der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans und eine Veränderungssperre für das Gebiet „Ortsmitte I“ beschlossen. Dieses erstreckt sich als etwa 900 Meter langer und zwischen 50 und 200 Meter breiter Streifen entlang der Hauptstraße von der Kirche bis zur Einmündung des Stutter Wegs beziehungsweise Birkenhains (siehe Grafik) und umfasst eine Fläche von insgesamt 115 000 Quadratmetern.

„Unglaublich viele Hofstellen“

Mittlerweile hat das Ingenieurbüro zahlreiche Informationen über die vorhandene Bebauung eingeholt und dem Gemeinderat in nicht öffentlichen Sitzungen präsentiert. Das Plangebiet beinhalte auch „unglaublich viele Hofstellen“, so dass es zunächst Ziel gewesen sei, eine „qualifizierte Bebauungsplanung“ mit einheitlichen Geruchsschutzrichtlinien zu erarbeiten. Das habe aufgrund der vielfältigen Rechtssituationen der Hofstellen nicht funktioniert, so dass Immissionsfragen im Einzelfall beleuchtet werden müssten, erklärte Tanja Binder. Der Schwerpunkt soll zukünftig bei der Wohnnutzung liegen. Parallel dazu sollen aber nicht wesentlich störendes Gewerbe und eine landwirtschaftliche Nutzung mit eingeschränkter Tierhaltung möglich sein. Für die vorhandene Bebauung einschließlich genehmigter Tierhaltungsrechte bestehe Bestandsschutz, betonte Binder.

Großen Wert legen die Ingenieurin und auch der Gemeinderat auf eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit. In dem nach § 13a des Baugesetzbuches begonnenen Verfahren müssten die Pläne eigentlich nur einmal – zu einem späteren Zeitpunkt – ausgelegt werden. Aufgrund der Größe des Gebiets und der vorab erlassenen Veränderungssperre habe man sich aber zu einer weiteren, frühzeitigen Auslegung entschlossen, sagte Binder. „Es wird auch eine Informationsveranstaltung dazu geben“, kündigte Bürgermeister Kai Feneberg an.

Anhand von Fotos verdeutlichte Tanja Binder, dass das „typische Straßendorf“ Achstetten im Kern von zweigeschossigen Gebäuden mit steilen Dächern, einheitlichen Volumen und Giebelrichtungen geprägt sei. Dem gelte es bei den künftigen Festsetzungen der Bauvorschriften ebenso Rechnung zu tragen wie den vorhandenen, an das Plangebiet angrenzenden Wohngebieten. Deshalb seien in der „zweiten Reihe“ für einen sanften Übergang geringere Gebäudehöhen vorgesehen als zur Hauptstraße hin. Dort soll zum Teil auch die Firstrichtung vorgegeben werden. Die wichtigsten geplanten Festsetzungen sind der obenstehenden Grafik und den dazugehörigen Erläuterungen zu entnehmen.

Der Bebauungsplan-Vorentwurf, dessen vorgezogene öffentliche Auslegung und die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Dem Gremium war es wichtig klarzustellen, dass es sich aktuell nur um einen Vorentwurf handelt. Als „Diskussionsgrundlage“ bezeichnete es Tanja Binder. Sie betonte, dass mancher Grundstückseigentümer durch die Festsetzungen „das individuelle Gefühl“ haben könnte, in den eigenen Rechten beschnitten zu werden. Dem stehe aber auch ein Nutzen gegenüber: „Die Baurichtlinien gelten auch für den Nachbarn, so dass man nicht überrascht werden kann.“

Die wichtigsten Festsetzungen:

Die unterschiedlichen Farben in der angefügten Grafik zeigen die in dem jeweiligen Bereich zulässigen Gebäudehöhen, die sich von Süd nach Nord und von der Hauptstraße zur „zweiten Reihe“ abstaffeln. Die Festsetzungen richten sich nach der dominanten Größe der aktuellen Bebauung. Im hellblauen Bereich sind bis zu zwei Vollgeschosse, eine maximale Gebäudehöhe von neun Metern, eine Dachneigung von 18 bis 45 Grad und vier verschiedene Dachformen erlaubt. Im dunkelblauen, rosaroten/pinkfarbenen und orangen/roten Bereich – letzterer ist der bereits in Bau befindliche „Wohnpark Achstetten-Mitte“ – sind höhere Gebäude erlaubt, mindestens zwei Vollgeschosse vorgeschrieben, nur zwei Dachformen zulässig und die Dachneigung muss mindestens 32 Grad betragen. An der Hauptstraße ist auch die Firstrichtung zur Straße hin vorgeschrieben. Lediglich in der Nachbarschaft zur Schule (in der Grafik oben rechts) sind auch Pultdach und Flachdach erlaubt. Die innerörtlichen Grünflächen im Bereich der Rot werden im Bebauungsplan als solche erhalten.