Basar rund ums Kind in Georg-Seif-Halle

Der Achstetter Kindergarten St. Franziskus veranstaltet am Samstag, 1. Februar, in der Georg-Seif-Halle von 13.30 Uhr bis 15 Uhr einen Kinderbedarfbazar. Angeboten werden Kinderkleidung, Umstandsmode, Kommunionkleidung, Kinderwagen, Inliner, Auto- und Fahrradsitze (nur der gültigen Norm entsprechend), Laufställe, Kinderfahrzeuge, Spielzeug. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen zu verweilen oder Kuchen mit nach Hause zu nehmen. Der Kindergarten erhält 20 Prozent des Verkaufserlöses und den kompletten Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs. Verkäufer können sich ab sofort anmelden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Unterwäsche, Schuhe und Plüschtiere nicht angenommen werden. Die Ware kann am Samstag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr abgegeben und nicht verkaufte Ware am zwischen 17 und 17.30 Uhr abgeholt werden.

Anmeldungen per E-Mail an: anmelden@kleiderbazar-achstetten.de. Infos unter: www.kleiderbazar-achstetten.de