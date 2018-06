Bürgermeisterwahl: Initiative freut sich über zweiten Bewerber

Zufriedenheit herrscht bei der Initiative „Achstetter Bürgermeisterwahl“ darüber, dass die Bürger am 3. August „nun wirklich die Wahl im Sinne einer Auswahl“ haben. Wie berichtet, hat am Montag Torsten Weber, Obergerichtsvollzieher aus Aulendorf, seine Bewerbung eingereicht. Er fordert den Rathauschef Kai Feneberg, der eine dritte Amtszeit anstrebt, heraus. Die Bewerbungsfrist endete am Mittwochabend.

Die Initiative war mit dem Ziel angetreten, potenzielle Bewerber auf die Stellenausschreibung aufmerksam zu machen. In öffentlichen Erklärungen und in einem Flugblatt äußerte sie massive Kritik an Fenebergs Amtsführung.

„Oft wurden wir gefragt: Warum macht ihr das?“, wird Michael Schick, Mitglied der Initiative und frisch gewählter Gemeinde- und Kreisrat aus Bronnen, in einer am Donnerstag herausgegebenen Pressemitteilung zitiert. Seine Antwort: „Weil schon viel zu lange totgeschwiegen wurde, dass es im Rathaus Achstetten längst nicht so rund läuft wie es Herr Feneberg die Bürgerschaft glauben machen möchte.“

In Achstetten dürfe man sich nun auf einen offenen Wettbewerb zweier Kandidaten und ihrer Programme freuen, wird der Unternehmer Heinz Maiser zitiert. „Gerne werden wir beide Bewerber (...) gründlich prüfen und kritisch vergleichen. Gleiches empfehlen wir unserer Bürgerschaft.“