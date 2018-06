Auf Klassikabend folgt Biergartenlaune

Zur Serenade am Samstag, 23. Juli, und zu seinem Brunnenfest am Sonntag, 24. Juli, lädt der Musikverein Achstetten am kommenden Wochenende ein.

Am Samstag um 20 Uhr findet im Schlosshof die Serenade des Musikverein Achstetten statt. Die Zuhörer erwartet bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm mit Werken klassischer Komponisten. Als Gesangssolist wird der Bariton Georg Schmid auftreten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der TSG-Arena beim Sportgelände in Achstetten statt.

Den Auftakt machen Dirigent Benedict Schultheiß und seine Musikerinnen und Musiker mit der „Festmusik der Stadt Wien“ von Richard Strauss. Es folgen etwa „Leichtes Blut“ von Johann Strauß (Sohn), der Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß, der Huldigungsmarsch aus „Sigurd Jorsalfar“ von Edvard Grieg oder „Pomp and Circumstance Nr. 4“ des Komponisten Edward Elgar. Als Gastsänger hat sich der Musikverein den Bariton Georg Schmid eingeladen. Dieser wird bei einigen Werken, wie „Bist du bei mir“ von Johann Sebastian Bach, „I dreamed a Dream“ aus Les Miserables oder bei „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini zu hören sein.

Am Sonntag, 24. Juli, veranstaltet der Musikverein sein Brunnenfest. Neben leckerem Essen, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen wird ab 11 Uhr im idyllischen Schlosspark (hinter dem Rathaus) musikalische Unterhaltung durch die Polka-Band des Musikvereins geboten.

Als Besonderheit wird dieses Jahr am Brunnenfest der Auftakt des Achstetter Ferienprogramms ein „Spiel ohne Grenzen“ sein. An mehreren Spielstationen können die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und jede Menge Spaß haben. Das „Spiel ohne Grenzen“ findet von 14 bis 17 Uhr statt und ist für Kinder aller Altersstufen frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (son)