Andreas Miller folgt auf Fabian Hummel

Andreas Miller übernimmt zur nächsten Saison das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten TSG Achstetten. Dort folgt er auf Fabian Hummel, der zum 1. Juli Trainer der B-Junioren-Mannschaft des SSV Ulm 1846 wird.

Andreas Miller wohnt in Neu-Ulm und ist derzeit noch Trainer beim SSV Ulm 1846 II, der derzeit in der Bezirksliga Donau/Iller Tabellenplatz drei belegt. „Andreas hat wohl davon gehört, dass Fabian Hummel Achstetten verlässt, bei der B-Jugend des SSV Ulm 1846 anheuert, und uns dann eine Bewerbung geschickt“, erläutert TSG-Abteilungsleiter Ralf Knehr die Hintergründe, wie es zum Kontakt zwischen den Achstettern und Miller gekommen ist. „Es war das erste Mal, dass wir bei der TSG ein offizielles Bewerbungsschreiben bekommen haben für den Trainerjob. Laut Andreas Miller ist das im Ulmer Raum gang und gäbe.“ Nach dem Eingang der Bewerbung habe er sich mit Klaus Märkle, dem langjährigen ehemaligen TSG-Coach ausgetauscht, der derzeit Jugendkoordinator bei den „Spatzen“ ist, so Knehr. „Klaus sagte, dass Andreas Miller ein guter Trainer ist.“

Vertrag für die kommende Saison

Danach kam es zum Gespräch zwischen Knehr, Spielleiter Thorsten Stumpf, dem stellvertretende TSG-Abteilungsleiter Michael Stanzl und Miller. Das Ergebnis ist bekannt. „Wir haben mit mehreren Trainern Gespräche geführt. Miller hat uns am meisten überzeugt. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, offensiv nämlich, entspricht unserer Auffassung“, begründet Thorsten Stumpf, warum die Wahl auf Andreas Miller als Trainer für die nächste Spielzeit gefallen ist. „Wir haben uns zunächst auf einen Vertrag für die kommende Saison geeinigt. Grundsätzlich streben wir mit ihm aber eine langfristige Zusammenarbeit an, wenn alles passt“, so der 35-Jährige weiter.

Andreas Miller hat vor seinem Engagement beim SSV Ulm 1846 II ausschließlich Nachwuchsteams trainiert, darunter auch das U15-Oberligateam der „Spatzen“. Als Spieler war der 32-Jährige unter anderem für den FV Senden, den TSV Regglisweiler, den TSV Neu-Ulm und den TV Wiblingen aktiv. Bei der TSG Achstetten soll Miller nur Trainer sein. „Dass er als Spieler eingreift, ist nicht vorgesehen, nur im absoluten Notfall. Er ist noch absolut fit“, sagt TSG-Abteilungsleiter Knehr. Was sind die Ziele mit dem neuen Trainer? „Mit Andreas Miller wollen wir nächste Saison im oberen Mittelfeld mitspielen“, so der 47-Jährige. Derzeit rangiert die TSG Achstetten in der Bezirksliga Riß auf dem achten Tabellenplatz.