Als Kaiserin zurückgekehrt

Überaus erfolgreich kehrten Mitglieder und Anhänger des Musikvereins Oberholzheim kürzlich von ihrer Reise nach Norddeutschland zurück. Die erneute Einladung des Schützenvereins Westerhamm in der Wingst, die fünfte seit 1999, war ein weiteres wichtiges Ereignis in der fast 100-jährigen Geschichte des Musikvereins Oberholzheim. Die hervorragenden Kontakte nach Norddeutschland haben ihren Ursprung in den Kontakten des vormaligen Dirigenten Heinrich Rothermel nach Laupheim. Er übernahm auch anlässlich des 245. Schützenfestes die musikalische Leitung.

Nach einer elfstündigen nächtlichen Busfahrt erreichte die Reisegruppe am frühen Freitagmorgen den Schießstand Nordholz an der Wurster Nordseeküste. Anschließend besichtigte die Gruppe das „Aeronauticum“, das deutsche Luftschiff- und Marinefliegermuseum. Am Nachmittag folgte die zweistündige Moorbahnfahrt am „Hohen Kopf“ in Wanna.

Gegen 17 Uhr trafen die Reisenden in Westerhamm ein. Dort nahmen Gastfamilien ihre Gäste aus Oberschwaben in Empfang. Ein gemeinsames Essen im Gasthaus schloss den ersten Reisetag ab. Am Samstag begannen dann die eigentlichen Rituale des Schützenfestes um 12 Uhr: Hauptmann Hans-Christoph Bebba ließ unter den Marschklängen der Oberholzheimer Musiker rund 400 Schützenschwestern und Schützenbrüder losmarschieren. Gut gestimmt beteiligten sich dann auch die Musikerinnen am Schießstand beim Ausschießen in den verschiedensten Kategorien. Mit großem Erfolg waren Ronja Kennerknecht und Kerstin Lengenfelder am Schießstand dabei. Ronja Kennerknecht sicherte sich die Auszeichnung als Jung-Schützenkönigin 2019 und Kerstin Lengenfelder die der Kaiserin. Der Titel verpflichtet sie, beim Schützenfest 2020 wieder am Start zu sein.

Beim sonntäglichen Konzert am Schießstand zeigten sich die Musiker unter Heinrich Rothermel von ihrer besten Seite und zur Proklamtion der neuen Majestäten wurde der Stimmungspegel angeheizt. Zum Umtrunk am Abend hatten die diesjährigen Sieger geladen. Der Schützenball galt der überragenden Gastfreundschaft.

Tags darauf traten die Laupheimer wieder die Heimreise an, verbunden mit dem Dank an Uwe Lengenfelder, der die Übernachtungsquartiere organisiert hatte.