Alkoholfahrt endet im Kreisverkehr

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist es in der Nacht auf Montag gekommen: Laut Polizei war ein 37-Jähriger gegen 1 Uhr von Oberholzheim in Richtung Achstetten unterwegs. Vor einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Verkehrsteiler und geriet ins Schleudern. Das Auto kam erst in der Bepflanzung des Kreisverkehrs zum Stehen. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der unverletzte Autofahrer zu viel getrunken hatte. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 41 000 Euro.