Achstetter Weihnachtsmarkt feiert geglückte Premiere

Die Premiere des ersten Weihnachtsmarkts der Vereine in Achstetten am vergangenen Wochenende ist sehr gut bei der Bevölkerung angekommen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, an den Ständen entlangzubummeln und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Für die kulinarische Versorgung sorgten auf vielfältige Art und Weise die Achstetter Vereine und der Waldkindergarten Schelmengrund, dessen Trägerschaft die Gemeinde kürzlich übernommen hat. Es wurde in jeder Hinsicht viel geboten: heiße und kalte Getränke sowie abwechslungsreiche Speisen von der obligatorischen roten Wurst mit Wecken, Steak, Pommes Frites bis hin zu vegetarisch gefüllten Wraps, Waffeln, Kuchen oder sonstigen Leckereien. Auch für diejenigen, die noch kleine Geschenke für Weihnachten suchten, war die Auswahl groß und gut gemischt. Es gab selbst gemachte Liköre, Holundersirup, Marmeladen, Gebackenes, aber auch Dekoratives aus Beton, Holz oder Selbstgestricktes.

Ulrich Hösch aus Stetten hatte etwa allerlei Nützliches aus Zirbenholz gefertigt, was er zugunsten des Arbeitskreises Bolivien verkaufte. Seine Enkelin habe ein Jahr in Bolivien gearbeitet und engagiere sich jetzt im Arbeitskreis, berichtet er. Das habe ihn auf die Idee gebracht, diesen zu unterstützen. Fleißig beim Verkaufen mitgeholfen haben dabei Tarissa, Franka und Nick.

Auch das Angebot der anderen Verkaufsstände – unter anderem das von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Förderverein der Grundschule und des Kirchenchors – konnte sich sehen lassen.

Liebevolle Dekoration

Viel Mühe hatten alle sich auch mit der Dekoration ihrer Stände gegeben, und so war der Parkplatz beim Katholischen Gemeindehaus in ein Meer aus lauter kleinen Lichtlein getaucht.

Es war zwar nicht so kalt an den beiden Weihnachtsmarkttagen, aber für diejenigen, denen es doch etwas klamm wurde, sorgten einige hübsche Feuerstellen für die nötige Wärme und ein gemütliches Ambiente.