Achstetter Sportschütze startet in Thailand erstmals bei WM

Für Andreas Dauphin erfüllt sich diese Woche ein großer Traum: Er startet im thailändischen Pattaya bei der Weltmeisterschaft im dynamischen Schießen. Für den 40-jährigen Achstetter ist es die erste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Statt Anspannung und Erfolgsdruck überwiegt bei ihm die Freude.

Anders als bei den weit bekannteren olympischen Schießsportdisziplinen, bei denen statisch von einer Position auf Zielscheiben geschossen wird, ist Andreas Dauphin in seiner Disziplin fast immer in Bewegung. Und zwar durch einen festgelegten Parcours mit mehreren Zielen, den es in möglichst geringer Zeit zu absolvieren gilt. Neben der präzisen Schussabgabe fordert diese dynamische Disziplin vom Sportschützen die Koordination der Bewegungsabläufe, um sich möglichst effizient und schnell durch den Parcours zu bewegen. Ausgetragen wird der Sport in weltweit 92 Ländern von mehr als 800.000 aktiven Schützen der „International Practical Shooting Confederation“ (IPSC).

So läuft der Wettkampf ab

Der Achstetter Andreas Dauphin, der für den Bund Deutscher Sportschützen antritt, kam bereits als Kind mit dem Schießsport in Kontakt, bereits die Eltern waren Sportschützen. Heute tritt er für Vereine in Ulm, Neu-Ulm und Illertissen an. Über die klassischen, aber statischen Disziplinen kam Dauphin zum dynamischen Schießen. Entscheidend sei, erklärt der 40-Jährige, sich den schnellsten Weg durch den Parcours innerhalb kurzer Zeit einprägen zu können. „Vor dem Wettkampf habe ich dafür zwischen zwei und vier Minuten Zeit, dann muss ich antreten“, erklärt er.

Die Strecken sind in fünf Schwierigkeitsgraden unterschiedlich aufgebaut, mit der Schwierigkeit steigt die Anzahl der Ziele. Teilweise sind die Zielscheiben bis zu 50 Meter entfernt, auch die zu laufenden Distanzen sind sehr variabel. Je nach Länge des Parcours benötigt Dauphin dafür zwischen vier und 40 Sekunden.

Einige Medaillen hat er bereits gesammelt

Der besondere Reiz seines Sport, sagt Dauphin, liege für ihn in der Kombination aus Präzision, Kraft und Schnelligkeit. Dies sei auch im lateinisches Leitspruch des Sports „Diligentia Vis Celeritas“ festgeschrieben. Auch der mentale Aspekt spiele eine große Rolle. „Bei einem Fehlschuss oder einem falschen Schritt kann der Wettkampf schon gelaufen sein“, erklärt der Achstetter. Eine weitere Besonderheit: Jung und Alt können gleichermaßen an den Wettkämpfen starten, die ältesten Teilnehmer seien über 70 Jahre alt, während bereits auch 19-Jährige hervorragende Leistungen abliefern würden.

Doch auch Dauphin ist ein erfolgreicher Schütze: In diesem Jahr wurde er Deutscher Meister im Speed-Stil mit der Pistole und konnte zudem diverse weitere Wettkämpfe in verschiedenen Ländern gewinnen. Für ihn ist es eine zeitintensive Leidenschaft: „Ich trainiere zwei bis viermal in der Woche“, erklärt Dauphin. „Zusätzlich finden fast jedes Wochenende Turniere statt.“ Die ein oder andere Medaille habe sich so bereits in seinem Keller gesammelt, meint Dauphin und lacht. Dabei sei vor allem die „President-Medal“, die es ab der dritten Schwierigkeitsstufe zu gewinnen gibt, eine besondere Auszeichnung.

Bei Dauphin überwiegt die Vorfreude

Bei der Weltmeisterschaften in Thailand startet Dauphin diese Woche zusammen mit 40 weiteren Teilnehmern für das „Team Deutschland“ und schießt mit Pistolen in der sogenannten Production Division. Bei diesen Waffen sind Modifikationen nur begrenzt zulässig. Rund 1500 Teilnehmer aus 50 Nationen treten bei der WM an. Bereits seit Sonntag läuft für Dauphin und seine Mitstreiter der Wettkampf, der über die gesamte Woche mit sechs Parcours andauert. Am 2. Dezember steht die Gesamtwertung und damit der neue Weltmeister fest, der größte Titel, den man im Dynamischen Schießen gewinnen kann.

Unter Druck setzen lässt sich Dauphin nicht, bei ihm überwiegt die Freude, erstmals bei der WM zu starten. Ein persönliches Ziel habe er, dies wolle er jedoch nicht verraten. „Ich möchte einfach meine beste Performance abliefern.“ Favoriten seien nur schwer zu bestimmen. „Auch Topschützen können einfach Pech haben“, erklärt Dauphin. Dennoch rechne er insbesondere einem 19-jährigen Polen sehr gute Chancen aus.

Hoffen auf mehr Popularität für die Sportart

Zuschauen werden bei den Weltmeisterschaften wohl nicht viele. In Deutschland beispielsweise sind Film- und Fernsehaufnahmen von den Wettkämpfen nicht erlaubt. Auch die sonstigen Sicherheitstest, sowie die Regularien für die Ausübung des Schießsports sind in Deutschland streng. „Dass die sichere Ausübung so ermöglicht wird, finde ich wichtig“, sagt der Achstetter Sportschütze. Durch Anschläge oder Amokläufe sei die Öffentlichkeit beim Thema Schießsport sensibilisiert.

Dauphin erhofft sich dennoch mehr Popularität für seine Disziplin – und dadurch auch mehr Publikum. Olympia würde seiner Sportart sehr gut tun, ist er überzeugt. Aktuell werde ansonsten nur in Fachzeitschriften über die Wettkämpfe berichtet. Für die Weltmeisterschaft in Thailand wird er dies selbst übernehmen. Ansonsten hat Andreas Dauphin in Thailand nur einen Vorsatz: Seinen Traum von der WM-Teilnahme genießen.