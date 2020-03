Achstetter Räte diskutieren über Ratsinformationssystem

Ob in Achstetten ein elektronisches Ratsinformationssystem eingeführt werden soll, wie es im Kreistag und in Schemmerhofen im Einsatz ist – darüber hat der Gemeinderat Achstetten in seiner Sitzung am Montag diskutiert. Ein Beschluss wurde nicht gefasst.

Hauptamtsleiter Sascha Hohenhausen präsentierte Erfahrungen der Schemmerhofer Verwaltung, die seit September 2019 bereits als eine von wenigen Kommunen im Landkreis mit dem EDV-gestützten System arbeitet. Die Praxis habe Vorteile offenbart: durch die Digitalisierung von Gemeinderatsunterlagen werde Papier und Zeit eingespart, berichtete Hohenhausen. „Das Kopieren der Unterlagen entfällt.“ Außerdem könnten die Räte über das Internet jederzeit und überall auf die Protokolle und Sitzungsunterlagen zugreifen. Allerdings gibt es auch eine Einschränkung: „Nichtöffentliche Sitzungsunterlagen dürfen nicht ins System eingespeist werden.“

„Die Vorteile stehen aus unserer Sicht aber in keinem Verhältnis zu den geschätzten Kosten“, sagte Hohenhausen. Diese würden für die Einführung rund 24 000 Euro betragen, außerdem entstünden laufende Kosten von rund 4000 Euro jährlich.

Räte stehen neuem System aufgeschlossen gegenüber

Allein die Kosten für die Beschaffung der Tablets, auf denen das Ratsinformationssystem installiert würde, würde sich für die 24 vorgesehenen Geräte auf rund 10 000 Euro belaufen, erklärte Bürgermeister Kai Feneberg. Die Kreisräte und die Schemmerhofer Gemeinderäte dürften die Tablets auch privat nutzen. „Deshalb müsste man vermutlich nach jeder Kommunalwahl neue Tablets anschaffen.“ Zudem würden schätzungsweise rund 3000 Euro für die Neuinstallation eines WLAN-Netzwerks anfallen. Hinzu kämen laufende Kosten von rund 450 Euro jährlich für das WLAN.

Ein Großteil der Räte zeigte sich trotz der Einwände dem neuen System gegenüber aufgeschlossen. Ein digitaler Zugriff auf den Großteil der Unterlagen, der jederzeit und überall möglich sei, damit gehe ein großer Vorteil einher. Durch Eingabe eines Suchworts könne einfacher recherchiert werden. Gemeinderat Michael Schick kommentierte die WLAN-Frage: „Das sollte in modernen Gebäuden Standard sein und deshalb nicht in die Kostenrechnung eingehen.“