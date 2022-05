Achstetter Kirchenkonzerte starten

Nach der coronabedingten Winterpause startet die Reihe der Achstetter Kirchenkonzerte wieder mit einer besonderen Besetzung. Wenn sich vier Saxophonistinnen aus der Iller-Region zu einem Quartett zusammenschließen, stellt sich fast wie von selbst der Bezug zur Flussgöttin Ilara. Frisch und sprudelnd wie die Iller klingt die Musik des Ensembles bestehend aus Silvia Bleicher – Sopransaxophon, Carmen Wahl – Altsaxophon, Simone Schuster – Tenorsaxophon und Jasmin Zimmer – Baritonsaxophon. Das Konzert findet statt am Sonntag, 29. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St. Oswald. Das Ilara-Quartett möchte mit Werken wie der „Ouvertüre zu Candid“ von L. Bernstein, „Songs for Tony“ (die Michael Nyman einem sterbenden Freund widmete), dem „Premièr Quatuor“ von J.B. Singelée und vielen anderen eine stimmungsvolle und abwechslungsreiche Stunde schenken. Der Erlös des Konzerts geht an den Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm.