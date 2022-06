Achstetter Kirchenkonzert widmet sich César Franck

Dem bedeutenden französischen Komponisten und Organisten César Franck, der im Dezember diesen Jahres seinen 200. Geburtstag feierte, ist die Veranstaltung der Achstetter Kirchenkonzerte am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr gewidmet. Andrea und Marius Schöttler präsentieren abwechselnd an der Orgel seine bekanntesten Werke – Prélude, Fugue et Variation in h-Moll sowie zwei seiner drei Choräle. Letztere gelten als César Francks Vermächtnis, da er nach einem Verkehrsunfall nach Vollendung dieser Stücke Anfang November 1890 starb. Liturgisch und stilistisch passend werden die Stücke von Bearbeitungen gregorianischer Hymnen (unter anderem „Veni Creator“) des 1950 geborenen Denis Bedard umrahmt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, die Spenden gehen an den Kinderschutzbund Laupheim.