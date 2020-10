Achstetter Kinder empfangen aufgeregt, aber glücklich ihre erste Kommunion

„Kommt, jetzt ist die Zeit“: Das Lied, das die Sängerin Simone Scheerer zur Begleitung von Winfried Grimm am Beginn der Erstkommunionfeier mit Pfarrer Stefan Ziellenbach im Achstetten gesungen hat, hätte nicht besser passen können.

Endlich ist der Festtag da

Es war die letzte Kommunionfeier in Achstetten, die in diesem Jahr gefeiert wurde, und die Kinder waren glücklich, dass ihr Festtag nun endlich da war. An den Tisch des Herrn traten aus Bronnen: Paul Hötzinger, Lennox Knopf, Clara Westphal und Sarah Wohnhaas sowie aus Achstetten Emily Birk-Braun und Jannis Gliffe.

Ein wenig aufgeregt und doch mit einem Lächeln trugen die Kinder ihre Texte und Gebete vor, in denen es darum ging, dass Jesus den Kindern nahe kommen und ihr Leben begleiten will. So geleitet fällt es leichter, aufeinander zuzugehen und auch zu verzeihen.

Liebevolle Begleitung

Die liebevolle Begleitung durch die Kommuniongruppenleiterinnen, die geschmückte Kirche und die ansprechende musikalische Gestaltung tragen sicher dazu bei, dass Kinder und Eltern gerne an die Erstkommunion zurückdenken.