Achstetter Gemeinderat berät über Grabstätten

Bereits in einer vergangenen Sitzung hat Sofia Geringer vom Bauamt im Gemeinderat einige Möglichkeiten zur Gestaltung von Urnengräbern vorgestellt. Ziel war es, nach dem Besuch verschiedener Friedhöfe, einen Eindruck von den Vor- und Nachteilen der Gestaltungsmöglichkeiten zu bekommen.

Am besten hatte der Verwaltung eine Urnengrabgestaltung auf dem Friedhof in Ochsenhausen gefallen. Dort sind alle Grabsteine einheitlich und unterscheiden sich nur durch die jeweilige Schrift. Auch die Bepflanzung ist bei allen Grabstellen gleich und wird vom Bauhof gepflegt, sodass für die Hinterbliebenen keine Grabpflege anfällt.

Allerdings ist es dann auch nicht erlaubt, persönliche Gegenstände oder Blumen auf dem Grab abzulegen. Die Kosten für ein solches Grab, in dem maximal zwei Urnen bestattet werden können, belaufen sich – am Beispiel von Ochsenhausen gerechnet – bei einer Nutzungszeit von 20 Jahren, inklusive Pflegezuschlag und Grabstein, auf cirka 3000 Euro.

Eine solche Anlage könne er sich für den Friedhof in Achstetten in Kreisform vorstellen, sagte Bürgermeister Feneberg. In der Mitte könne eine Bank stehen, auf der sich die Hinterbliebenen beim Grabbesuch niederlassen können.

Der Gemeinderat war aufgefordert, sich darüber bis zur Sitzung am Montag Gedanken zu machen.

Renate Werner befand diese Möglichkeit gut, da dies auch eine gute Alternative für Menschen sei, die keine Zeit zur Grabpflege haben oder nicht vor Ort wohnen. Wer das Grab seines Verstorbenen individuell gestalten möchte, dem blieben noch die anderen Möglichkeiten. Auch die anderen Gemeinderäte waren dafür, weiter in diese Richtung zu planen.

Zuerst werde diese Art von Urnengräbern auf dem Friedhof in Achstetten angelegt, sagte Bürgermeister Feneberg. Später dann, auch in einheitlicher Form, und je nach dem, wie viel Platz vorhanden ist, auf den Friedhöfen in Stetten, Oberholzheim und Bronnen.