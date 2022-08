Achstetten muss in die zweite Runde: Dominik Scholz führt vor Nathalie Musto

Die Bürgerinnen und Bürgermeister der Gemeinde Achstetten haben am Sonntag ihr künftiges Gemeindeoberhaupt gewählt. Von den zwölf Bewerbern konnte Dominik Scholz mit 35,68 Prozent der gültigen Stimmen die meisten Wähler hinter sich vereinen, dicht gefolgt von Nathalie Musto, die 32,76 Prozent erzielte. Deutlich hinter den beiden konnte Babette Kuhndörfer 18,62 Prozent der Wähler für sich gewinnen. Die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen konnte damit kein Bewerber erzielen. Nun entscheidet eine Neuwahl am 4. September, wer künftig in Achstetten Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird. Wahlberechtigt waren 3834 Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei 52,11 Prozent.

Das vorläufige Endergebnis der zwölf Kandidaten:

Dominik Scholz: 35,68 %

Nathalie Musto: 32,76 %

Babette Kuhndörfer: 18,62 %

Martin Rother: 5,39 %

Bernd Nothelfer: 2,16 %

Uwe Knopf: 1,86 %

Falko Schille: 1,71 %

Jens Grundschock: 0,20 %

Rainer Schaaf: 0,10 %

Josef Treier: 0,10 %

Tibor Poljak: 0,05 %

Dirk Schomburg: 0,05 %

freie Zeile: 1,31%

Dieser Artikel wird aktualisiert.