Achstetten meistert Herausforderung

Der TSG Achstetten ist nach nur einem Jahr Zugehörigkeit zur Fußball-Kreisliga A II der sofortige Wieder-Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Vier Punkte betrug am Ende nach 28 Saisonspielen der Vorsprung des Meisters auf den SV Baustetten.

Miron Sander kann sich noch genau an die Situation vor einem Jahr erinnern. „Es war schwierig nach dem Abstieg, da die TSG Achstetten über Jahrzehnte weiter oben angesiedelt war“, erklärt der TSG-Kapitän. „Aber wir sind alle zusammengeblieben und stellten uns der Herausforderung.“

Der Terminkalender hat es nach Ansicht von Sander gut mit der TSG gemeint. „Baustetten wurde in der Saisonvorschau als Topfavorit gehandelt und wir gewannen am ersten Spieltag in Baustetten mit 3:2. Ab diesem Zeitpunkt wussten wir, wir können in der Kreisliga A zumindest weit vorn mitspielen“, sagt Achstettens Kapitän. Die Spieltage gingen ins Land und ab dem sechsten Spieltag führte Achstetten die Tabelle an.

Leichte Wackler bleiben ungenutzt

Trotzdem ging der Spitzenreiter aufgrund etlicher Spielausfälle, die zu einem verzerrten Tabellenbild führten, nur mit vier Punkten Vorsprung vor dem SV Baustetten in die Winterpause. „Da wussten wir, dass wir schon noch etwas vor uns haben und hart arbeiten müssen, um ans Ziel zu kommen“, so der TSG-Spielführer. „Es gab auch den einen oder anderen leichten Wackler, aber die Konkurrenz konnte dies nie nutzen. So richtig eng wurde es für uns im Derby gegen die SF Bronnen.“ Achstetten erreichte noch ein 1:1 und der SV Baustetten kam beim SV Mietingen II ebenfalls über dieses Ergebnis nicht hinaus. „Für uns war es nach diesem Spieltag klar, dass der Meister der Kreisliga A II in dieser Saison TSG Achstetten heißen wird“, sagt Sander, Das war am 10. Mai. In der Tat ließ die TSG danach nichts mehr anbrennen. Nach deutlichen Siegen gegen den SV Äpfingen und den TSV Ummendorf II machte der Meisterschaftsanwärter im Heimspiel am 27. Mai gegen den SV Burgrieden dann alles klar.

Die Vergangenheit zeigt, dass für viele Aufsteiger aus der Kreisliga A nach einem Jahr im Bezirksoberhaus schon wieder Schluss ist. Die TSG Achstetten hat den Vorteil, dass die Spieler die Bezirksliga kennen und damit kein absolutes Neuland betreten. Ein Selbstläufer wird das Unternehmen Klassenerhalt jedoch auch für Achstetten nicht.