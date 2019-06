Achstetten hofft weiter in der Relegation

Die TSG Achstetten hat am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß Nervenstärke bewiesen und mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den TSV Kirchberg den letzten Platz verlassen. Die Hoffnungen auf den endgültigen Klassenerhalt richtet die TSG jetzt auf die Relegationspartie am kommenden Samstag, 15. Juni. Dort trifft man auf den Sieger der am Dienstag, 11. Juni, stattfindenden Kreisliga-A-Relegation FC Mittelbiberach gegen den SV Burgrieden.

Die TSG begann konzentriert, hatte einige gute Balleroberungen und die erste Möglichkeit durch Florian Geiselmann (8.), bei der TSV-Keeper Tobias Hirschmann aber Sieger blieb. Danach schlichen sich bei der Heimelf aber ungenaue Zuspiele ein, Torwart Oliver Ivancic verhinderte nach einem Stellungsfehler in der Abwehr gegen Alexander Luppold die Gästeführung. Mitten in diese schwierige Phase setzte dann die TSG das 1:0, als Dominik Schmidt (24.) ein klasse Zuspiel von Benjamin Speidel mit sattem Schuss abschließen konnte. Im Gegenzug ließ Daniel Kohler für die Gäste den Ausgleich liegen. Die TSG kombinierte nun sicherer, Tobias Osswald und Speidel hatten gute Möglichkeiten, die Gäste ihrerseits spielten Konterchancen nicht richtig sauber aus.

Entschieden wurde die Partie kurz vor der Halbzeit, als zunächst Benjamin Speidel (45.) von der Mittellinie den zu weit vor dem Tor postierten Hirschmann überlistete und 30 Sekunden später Tobias Osswald nach Zuspiel von Daniel Krug das 3:0 markierte. Nach der Pause zog sich die TSG angesichts des klaren Vorsprungs etwas zurück, war bei gut angelegten Kontern aber stets brandgefährlich. Speidel setzte einen Heber an die Querlatte, Osswald und Krug hatten weitere Möglichkeiten. Für die vor dem Tor glücklosen Gäste ließ Alexander Luppold per Kopfball eine Chance zur Resultatsverbesserung (80.) ungenutzt, stattdessen war Dominik Schmidt (83.) nach wiederum sehr guter Vorarbeit von Krug zum 4:0 erfolgreich.