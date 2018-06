Achstetten hält an UV-Desinfektion des Trinkwassers fest

Die UV-Anlage zur Desinfizierung des Trinkwassers in Achstetten bleibt aktiv. Darauf hat sich der Gemeinderat am Montag in seiner öffentlichen Sitzung verständigt.

In dem Gremium war vor geraumer Zeit die Frage aufgekommen, ob die UV-Anlage, die an der Achstetter Quellfassung Urspring zur Desinfektion des Trinkwassers eingesetzt wird, nicht abgeschaltet werden könne. Die Gemeinde habe das Gesundheitsamt deshalb um Stellungnahme gebeten, informierte Bauamtsleiterin Beate Brüggemann-Linder. Das Gesundheitsamt habe von einer Außerbetriebnahme der Anlage aus drei Gründen abgeraten: Ein fachtechnisch richtig abgegrenztes Wasserschutzgebiet sei nicht ausgewiesen, oberstromig erfolge eine intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flächen rund um die Pumpstation, und eine längerfristige Qualitätsüberwachung des Rohwassers sei nicht durchgeführt worden.

Um die Rohwasserqualität beurteilen zu können, sei ein Untersuchungsprogramm nach Vorgabe des Umweltministeriums vonnöten. Dieses beinhalte ein Messprogramm mit 20 Proben innerhalb eines Zeitraums von 20 Wochen. Wenn diese Beprobung ohne Beanstandungen sei, sei eine Außerbetriebnahme der UV-Desinfektion möglich, heißt es im Schreiben des Gesundheitssamtes.

In der Sitzung informierte Thomas Scherraus vom Ingenieurbüro Wassermüller über die technischen Details der UV-Anlage. Durch die Behandlung des Wassers mit UV-Strahlung würden Mikroorganismen demobilisiert, deren Erbgut vernichtet und Keime inaktiv gemacht. An der Quellfassung werde durch die Behandlung ausgeschlossen, dass von dort Keime ins Wasserversorgungsnetz gelangen. Scherraus empfahl die Anlage weiter zu betreiben. Das Wasser werde durch die Anlage nicht verändert.

Bei einer Chlorung des Wassers würden zwar auch später im Netz dazu gekommene Keime abgetötet, der Nachteil sei aber, dass das Chlor beim Verbraucher ankomme. Zudem merkte er an, dass die vorgenommenen Beprobungen immer nur eine Momentaufnahme seien.

Gemeinderat Michael Schick, der die Diskussion über dieses Thema angeregt hatte, gab zu bedenken, dass seiner Meinung nach das Wasser durch die Behandlung mit UV-Licht doch verändert werde. Was genau dabei passiere, sei aber nach dem heutigen Stand der Technik nicht zu ermitteln. „Was in zehn oder zwanzig Jahren ist, weiß man nicht.“ Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flächen seien viele verschiedene Stoffe, oftmals auch in sehr geringen Mengen, im Wasser zu finden. Deren Wechselwirkungen seien noch nicht bekannt, meinte Schick. Er informierte über eine Publikation des Bundesumweltamtes, in der es heiße, dass Desinfektion Ressourcenschutz und Aufbereitung nicht ersetzen könne. In diesem Zusammenhang bedauerte Michael Schick, dass durch das fehlende Schutzgebiet dieser Ressourcenschutz in Achstetten nicht gewährleistet sei. Außerdem merkte er an, dass Achstetten ja die Möglichkeit gehabt habe, Wasser von der Iller-Riß-Gruppe zu beziehen, wo ein ausreichendes Schutzgebiet vorhanden sei. Thomas Scherraus erklärte dazu, dass Achstetten ein sehr gutes Wasser habe und auch die Schutzzone ausreiche.

Bürgermeister Kai Feneberg meinte, die Gefahr bei einer Abschaltung der UV-Anlage bestehe darin, dass bei einem erneuten Auftreten von Keimen eventuell über Monate das Wasser wieder gechlort werden müsse. Der Gemeinderat einigte sich letztlich darauf, die Anlage in Betrieb zu halten.