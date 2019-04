Achstetten beschließt 19-Millionen-Haushalt

Einstimmig ist in der Gemeinderatssitzung am Montag der Achstetter Haushaltsplan 2019 verabschiedet worden. Bereits in der Sitzung am 11. März war dieser von Kämmerin Rebecca Schuler ausführlich erläutert worden (die SZ berichtete). Änderungen haben sich keine ergeben.

So bleibt es bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 19,06 Millionen Euro. Davon entfallen 13,9 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 5,16 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Der Schuldenstand beträgt insgesamt 529 641 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 4807 Einwohnern von 110 Euro ergibt.

Bei den Steuereinnahmen gibt es eine Steigerung. Der Planansatz liegt bei 6,54 Millionen Euro gegenüber 5,83 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Ein großer Ausgabeposten sind stets die Personalkosten der Gemeinde, die im Jahr 2019 auf rund 3,1 Millionen Euro (2018: 2,92 Millionen Euro) steigen werden. Die Zuführungsrate, das heißt der Überschuss des Verwaltungshaushalts, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird, beträgt 967 400 Euro. Aus der Rücklage müssen 1,95 Millionen Euro entnommen werden.

Lob für Kämmerin

Eine Aufnahme von Krediten sei in diesem Jahr nicht notwendig, sagte Bürgermeister Kai Feneberg. Dies werde aber nicht so bleiben. Deshalb solle die Haushaltsdisziplin eingehalten und an kommende Aufgaben gedacht werden, appellierte Feneberg. Für ihn sei die Verabschiedung des Haushaltsplanes der wichtigste Tagesordnungspunkt des Jahres, fuhr er fort. Kämmerin Rebecca Schuler habe ihre Sache, in Anbetracht der kurzen Zeit, die ihr seit Dezember zur Verfügung gestanden habe, sehr gut gemacht, bedankte sich Feneberg. Ihr erster Haushaltsplan für die Gemeinde Achstetten sei ein umfangreiches Werk mit vielen erklärenden Kommentaren.

Sein Dank galt auch den Gemeinde- und Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement für die Gemeinde. Das einstimmige Abstimmungsergebnis sah der Bürgermeister als gute Basis für die weitere Entwicklung der Gemeinde. „Gehen wir es an.“