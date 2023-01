75 Jahre im Musikverein

Ein Leben lang für die Blasmusik, so sollte man den Abend benennen , zu dem der Musikverein Oberholzheim eingeladen hatte, um sein Gründungsmitglied, langjährigen Vorsitzenden und Mitarbeiter in der Vorstandschaft, Heinz Guther, für 75 Jahre im Verein zu ehren. Auch jetzt, im Alter von 90 Jahren, ist Heinz noch immer eifrig an seinem Flügelhorn aktiv.

Auch Bürgermeister Dominik Scholz , Dietmar Ruß, stellvertretender Vorsitzende des Blasmusik Kreisverbandes Biberach, Ehrenmitglieder und ehemalige Musiker nahmen an der Ehrung teil. Unter der Leitung von Ehrenmitglied Roland Guther eröffnete das aktive Orchester des MV Oberholzheim, angelehnt an ein geliebtes Urlaubsgebiet des Jubilars, mit dem „Bozner Bergsteigermarsch“.

Denn 75 Jahre aktives Musizieren sei nicht nur innerhalb des Kreisverbandes einmalig, sagte Dietmar Ruß vom Kreisverband. Es erfordere großes Engagement und viel Leidenschaft. Ohne Musiker und Funktionäre wie Heinz Guther wäre es nicht möglich, dass der Musikverein Oberholzheim 2024 sein 100-Jahre-Jubiläum feiern könne.

Dietmar Russ würdigte dieses überragende Wirken mit der Ehrenurkunde des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg samt Ehrennadel in Gold mit Diamant. Die Vorstandssprecherin des Musikvereins Oberholzheim , Tanja Glöckle, gab ihrer Freude Ausdruck. „Lieber Heinz , wir sind alle stolz wie König, einen Musiker und Kameraden unter uns zu wissen, der soviel Leidenschaft und Vorbild für unseren Verein in sich verbirgt“, sagte sie.

Für das große Engagement und die Verdienste Heinz Guthers in 75 Jahren überreichte der Musikverein Oberholzheim einen mit der Motorsäge aus Holz geschnitzten, fast mannshohen Violinschlüssel von Holzkunst Frank Thimian aus Achstetten.