60 000-Euro-Spendenmarke ist geknackt

Auf ein ereignisreiches Jahr 2017 hat der Achstetter Theaterschubba bei seiner Hauptversammlung im TSG-Sportheim zurückgeblickt. Mit einem Betrag von 6355 Euro konnte erneut eine stolze Spendensumme ausgeschüttet und das Gesamtspendenbarometer auf über 60 000 Euro angehoben werden.

Die Vorsitzende Manuela Häußler blickte in ihrem Bericht auf mehrere Veranstaltungen zurück. Erfolgreich sei der vom Achstetter Theaterschubba mitgestaltete Ball der Vereine verlaufen, der den Besuchern viel Spaß und den sechs beteiligten Vereinen jeweils einen kleinen Erlös beschert habe. Der Schwäbische Abend im März habe einmal mehr kulinarische wie kabarettistische Delikattessen geboten, allein der Besuch sei etwas hinter den Erwartungen geblieben, sodass sich die Mühen nur bedingt gelohnt hätten. Der geringe Erlös sei aus der Vereinskasse aufgestockt worden, wodurch man dem Achstetter Verein „Helferherz für entführte Kinder“ einen Scheck in Höhe von 800 Euro habe überreichen können.

An einer weiteren Benefizveranstaltung für diesen Verein, der aufgrund der Entführung der sechsjährigen Lucia aus Achstetten durch ihren Vater nach Ägypten gegründet worden war, beteiligte sich der Theaterschubba ebenfalls: Man sorgte bei der Schlosshofserenade des Musikvereins für die Bewirtung der Besucher und trug somit zum Erlös von 4800 Euro bei. „Das war letztes Jahr sicher eine der schönsten Veranstaltungen bei uns im Dorf“, meinte Häußler. Zu den schönsten internen Events des seit 20 Jahren bestehenden Theaterschubba zählte die Vorsitzende den dreitägigen Jubiläumsausflug nach Mallorca.

Erfolgreiche Theateraufführungen

Höhepunkt seien freilich einmal mehr die drei Theateraufführungen gewesen. Das Stück „Immer Ärger beim Kronenmax“ habe sich als großer Publikums- und Kassenerfolg erwiesen. Der Gesamterlös in Höhe von 5555 Euro wurde an zwei Einrichtungen gespendet: 4444 Euro gingen anlässlich des Spendenmarathons von Radio 7 an die Aktion „Drachenkinder“ des Senders, wobei man sich bei der Spendenübergabe über einen interessanten Blick hinter die Kulissen des Senders gefreut habe. Darüber hinaus wurden mit einer Summe von 1111 Euro die Verantwortlichen des Mietinger „Projekts 36“ für die Kalkutta-Hilfe der Schwendier Doktores Kölle angenehm überrascht.

Weil der Theaterschubba aufgrund des hohen Aufwands weiterhin nur alle zwei Jahre auf der Bühne steht und in diesem Jahr auch der Schwäbische Abend wegen der andauernden Schul- und Hallenumbaumaßnahmen nicht möglich sei, habe man über eine Ersatzveranstaltung nachgedacht, sagte Manuela Häußler. Am 8. Dezember soll es auf dem Tannenparkplatz die erste „Achstetter Winternacht“ geben. Mehr könne noch nicht verraten werden, das konkrete Programm sei noch in der Planung.

Von gesunden finanziellen Verhältnissen berichtete Kassierer Thomas Freudenreich. Mit einem Gesamtbetrag von 6355 Euro habe man das Spendenbarometer seit der Vereinsgründung auf stolze 60 676 Euro erhöhen können. Auf diese Leistung könne man stolz sein. Auch die Mitgliederentwicklung sei erfreulich, im vergangenen Jahr habe man die Zahl um zehn auf 131 steigern können.

Für den entschuldigten Bürgermeister Kai Feneberg übernahm dessen Stellvertreter Paul Bailer die Leitung der Neuwahlen. Jeweils einstimmig wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt: die Zweite Vorsitzende Petra Jäger, Kassierer Thomas Freudenreich sowie die Ausschussmitglieder Sandra Bailer und Doris Eichhorn.

An die Versammlung schloss sich ein gut besuchtes Dankfest für die Helfer bei den Veranstaltungen des Theaterschubba an.