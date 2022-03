39. und 40. Hauptversammlung des SC Stetten mit anschließendem Dankabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, dem 11. März, fand in der Mehrzweckhalle in Stetten die diesjährige Hauptversammlung statt. Coronabedingt war in 2021 keine Hauptversammlung möglich, so dass diesmal die 39. und 40. Hauptversammlung gemeinsam abgehalten wurde. Im Anschluss daran fand die Geburtstagsparty zum 40-jährigen Bestehen des SC Stetten als Dankabend für Mitglieder, Freunde und Unterstützer statt.

Die Hauptversammlung war mit 102 Teilnehmern gut besucht und startete pünktlich um 19 Uhr. Die 1. Vorsitzende des Sportclub Stetten e.V., Angela Bachteler, begrüßte alle Anwesenden. Als Vertretung für die Gemeinde war Bürgermeister Kai Feneberg und Ortsvorsteher Manfred Staudacher anwesend. Abordnungen der Stetter Vereine waren ebenfalls anwesend. Für die verstorbenen Mitglieder wurde eine Gedenkminute eingelegt. Schriftführer Horst Braun berichtete, dass es in 2020 und 2021 coronabedingt keine Veranstaltungen gab. In 2021 wurde mit den Theaterproben gestartet, dieses musste dann aber ebenfalls pandemiebedingt ausfallen.

Kassiererin Conny Jäger berichtete über die wirtschaftliche Situation beim SC Stetten. Trotz der fehlenden Einnahmen aus den üblichen Veranstaltungen ist die finanzielle Ausstattung ausreichend. Die Kassenprüfer Holger Gödeke und Hanne Stroppel haben die Kassen geprüft und stimmen einer Entlastung der Vereinskasse und den Abteilungskassen zu. Im Bericht der Abteilungsleitung Gymnastik durch Hans Bailer wurde das vielfältige Sportangebot aufgezeigt.

In einer Abteilungsversammlung wurde als neue Abteilungsleiterin der Abteilung Gymnastik Katharina Wörz und als ihre Stellvertreterin Rebecca Männer gewählt. Der bisherige Abteilungsleiter Hans Bailer bleibt als Kassierer der Abteilung Gymnastik erhalten.

Im Bericht der Abteilungsleitung Tennis von Jonas Weber wurden die Veranstaltungen aufgezeigt, so fand das Sommerfest mit Nachtturnier mit sieben Mannschaften statt. In 2021 gab es gemeinsam mit dem TC Bihlafingen vier Mannschaften. In 2022 wird es wieder Training für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geben.

Die Entlastung des Vorstands wurde von Bürgermeister Kai Feneberg durchgeführt, dieser wurde einstimmig entlastet.

Nachfolgend das Wahlergebnis: Angela Bachteler, 1. Vorstand; Sonja Stützle, 2. Vorstand; Zeljka Klingenstein, Kassiererin; Horst Braun, Schriftführer; Martin Pohl, Ausschuss Theater; Hanne Stroppel und Holger Gödeke, Kassenprüfer. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.