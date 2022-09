39-Jähriger fährt in der Hauptstraße betrunken mit dem Auto

Die Fahrt eines 39-Jährigen hat am Donnerstag in Achstetten geendet. Gegen 0 Uhr kontrollierte die Polizei in der Hauptstraße den 39-jährigen Fahrer eines Ford. Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert weit über dem Erlaubten, so die Polizei in ihrem Bericht. In einer Klinik musste er deshalb eine Blutprobe abgeben. Durch die Polizei wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige, so die Polizei.