Mit einem abwechslungsreichen Programm hat der Musikverein Stetten die Gäste bei seinem Frühjahrskonzert am Samstag begeistert. Dirigent Christoph Schellen, der das Orchester seit einem Jahr leitet, und seine Musikerinnen und Musiker zeigten sich dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, als gut eingespieltes Team. Der kräftige Applaus zwischen den Stücken zeigte, dass die Vorträge dem Publikum sehr gut gefallen haben.

Auch die Gemeinschaftsjugendkapelle Achstetten-Oberholzheim-Stetten, ebenfalls unter Leitung von Christoph Schellen, konnte mit ihren Darbietungen überzeugen. Die Jugendlichen bewiesen, dass auch mit kleinerer Besetzung sehr gute Musik gemacht werden kann. Zum Auftakt präsentierten sie einige Melodien aus dem Film „Cars“, um dann in die Welt des Musicals „Beauty and the Beast“ einzutauchen. Schwung zeigten sie auch bei „The King of Pop“ mit Werken von Michael Jackson.

Imposanter Auftakt

Ein strahlender und imposanter Auftakt gelang danach dem Aktivenorchester mit dem Stück „A little Opening“ von Thiemo Kraas. Die Vertonung des Buches „Gulliver’s Reisen“ brachte die Zuhörer zu verschiedenen Schauplätzen, an die es den Schiffsarzt Gulliver bei seinen Seereisen verschlagen hatte. Mit einer perlenden und fröhlichen Melodie wurden dabei etwa die Liliputaner beschrieben.

Im Land Riesen, genannt „Brobdingnag“, wird Gulliver von monströsen Giganten verschleppt, deren Annäherung spannungsgeladen von der Bassgruppe interpretiert wurde. Im Satz „Laputa“, einer schwebenden Insel, wurden die Melodien wieder ruhiger, bevor die Musikerinnen und Musiker im „Land der Pferde“ nochmals richtig Gas gaben. So vertonen etwa die Trompeten die galoppierenden Pferde, gefolgt von prächtigen Hörner- und Posauneneinsätzen.

Starke Solisten

Danach ging die konzertante Fahrt etwas ruhiger mit der Kutsche weiter, bei dem bekannten Stück „Post im Walde“ von Heinrich Schäffer. Dabei erwies sich Solist Raphael Männer als wahrer Meister seiner Trompete. Nach „Il Colosseo“ von Luigi di Ghisallo durften sich die Gäste in der Mehrzweckhalle noch an weiteren solistischen Einlagen erfreuen. Nämlich jene von Simone Scheerer, die nicht nur als Klarinettistin überzeugen kann, sondern immer wieder bei Konzerten auch mit ihrer beeindruckenden Stimme. Für Gänsehaut sorgte dieses Mal ihre Interpretation des Dolly Parton Songs „I will always love you“. Die Zuhörer waren schlichtweg begeistert und so beschenkte Scheerer sie mit der Zugabe „One Moment in Time“ von Whitney Houston.

Die unterschiedlichsten Eindrücke der Stadt New York hat der Komponist Kees Vlak in dem Werk „New York Overture“ vereint. Der Musikverein Stetten nahm die Gäste mit auf einen Bummel durch die pulsierende Stadt, mit swingender Musik, prägnanten Bläsereinsätzen, überzeugenden Einwürfen vom tiefen Blech und dem Holzregister und nicht zu vergessen der Schlagzeug- und Percussiongruppe. Konzentriert und sauber zeigten alle Register ihre sehr guten Qualitäten.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm rundeten einige Lieder von Marius Müller-Westerhagen ab, und selbstverständlich wurde den Zuhörern auch die mit kräftigem Applaus geforderte Zugabe in Form von flotter Marschmusik gewährt.

Langjährige Musiker geehrt

Der schmucke Rahmen des Frühjahrskonzerts des MV Stetten wurde auch genutzt, um langjährige Musiker auszuzeichnen. Die Ehrungen nahm Walter Engeser, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Biberach, vor. Er lobte den Musikverein Stetten für die gelungenen musikalischen Darbietungen und für die gut funktionierende Jugendarbeit. Bei den Geehrten bedankte er sich für deren langjähriges Engagement als Musiker und auch als Helfer bei Festen und anderen Gelegenheiten. Für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten die Ehrennadel in Silber: Clemens Baur, Manuela Fischer, Raphael Männer, Sebastian Schalle und Andreas Schmid. Für 40 Jahre als aktiver Musiker wurde Thomas Schalle mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und einem Ehrenbrief gewürdigt.