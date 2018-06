Meine Kindheit habe ich, geboren 1966, zwar nicht in Laupheim erlebt, sondern gleich nebenan auf dem Dorf in Bronnen. Was freilich nicht minder spannend war, allein schon deshalb, weil ich mit zehn Geschwistern – fünf Brüdern und fünf Schwestern – aufwachsen durfte. Wir vier Jüngsten, allesamt Buben, mussten uns manches teilen: Lange Zeit das Zimmer, manchmal die Badewanne, die selbst genähten Stoffhosen und viele Dinge mehr. Zum Schulbus hetzten wir morgens meist nacheinander in regelmäßigen Abständen. Bisweilen wartete der Busfahrer geduldig, und einmal fragte er schließlich: „Gibt’s bei Schicks eigentlich bloß oi oinzige Kabatass’?“

Klar, dass wir auch bei der Hausarbeit mit anpacken mussten. „Mama, wann kaufen wir mal eine Spülmaschine?“, fragten wir eines Tages. Ihre Antwort war deprimierend: „Wieso? Ihr seid doch meine Spülmaschine.“ Danach verließ sie die Küche, und als sie zurückkam, kriegte sie einen Riesenschreck: Alle vier lagen wie tot auf dem Boden. „Was isch hier los?!“, rief sie. Unsere Antwort war erheiternd: „Die Spülmaschine isch kaputt!“

Unser Vater war vielleicht der fitteste Papa im ganzen Ort. Zum einen, weil auch er morgens immer auf den Bus zur Arbeit rannte – und ihn oft verpasste –, zum anderen, weil wir ihn mit unseren Streichen ziemlich auf Trab hielten. Wofür er sich entweder mit einer Tracht Prügel, Fernsehverbot, Hausarrest oder dem abendlichen Satz rächte: „Bua, hol mir mol a Fläschle Bier vom Keller.“ Mitunter führten wir sogar hoch philosophische Diskussionen. Einmal fragten wir ihn: „Du, Papa, woisch du eigentlich, dass dr Mensch vom Affa abstammt.“ Die Selbstironie seiner Antwort war ihm sicher nicht bewusst: „Ach was, vom Affa. Ihr vielleicht – aber i it!“

Nachdem unsere Mutter früh starb, begann für uns eine besonders schwere Zeit. Mit Unterstützung der älteren Geschwister, Nachbarn und Dorfhelferinnen kamen wir halbwegs zurecht, auch wenn der Papa manchmal den Überblick über den Aufenthalt seiner Kinder verlor. Einmal rief einer meiner Kumpels an. „Isch dr Sam do?“ – „Noi.“ – „Wo isch er denn?“ – „Ha, in dr Schual nadierlich.“ - „Aber Herr Schick, es sand doch Ferien.“

Das liebe Federvieh

Den Spitznamen Sam, oder genauer: Mickri-Sam, verpassten mir eines Tages zwei ältere Jungs aus dem Ort, offenbar in Anlehnung an Sam Hawkins aus der Winnetou-Serie. Die Ähnlichkeit war und ist mir bis heute nicht bewusst. Besser hätte Donald (Duck) gepasst, denn zum heimischen Geflügel hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. „Bua, hol mol d’Oier aus em Stall“, wies mich mein Vater eines Tages an. Ich machte mich auf den Weg und wurde am Gatter von den Tieren freudig empfangen. Kurz darauf kam ich zurück – ohne Eier. „Was isch los, hand se nix g’legt?“ - „Doch, aber dia lasset mi it nei.“

Meine Liebe zum Federvieh steigerte sich später ins Unermessliche. Man muss wissen, dass ich einige Zeit direkt unter dem Dach schlief, und weil’s dort im Winter saukalt war, stellte ich einen kleinen Elektroofen auf. Der war eines Tages verschwunden. „Woiß jemand, wo mei Hoizung isch?“, fragte ich bei Tisch. Der Papa antwortete: „Jo, bei de Henna. Wenn dia frieret, leget se koine Oier.“

Das war ein herber Schlag für einen eher zart besaiteten Zeitgenossen wie mich. Auch im Fußball, meinem liebsten Hobby, sah ich vom Körperkontakt mit dem Gegner im Zweifel lieber ab. Es kam auch vor, dass ich Tränen vergoss, weil ich einen Elfmeter verschoss oder nicht Libero spielen durfte. Am Ende wurde ich Schiedsrichter. Zu meinem ersten Spiel – am 2. April 1983 in Rot – fuhr ich mit meiner 50-D-Mark-Anschaffung, einem weißen Moped. Das Spiel lief gut, besser jedenfalls als die Heimkehr. In Bronnen bog ich stolz Richtung Sportplatz ab, wo gerade ein Spiel der ersten Mannschaft lief. Auf schmierigem Untergrund verlor ich die Kontrolle über mein Zweirad, verwechselte Gas mit Bremse und fuhr – nicht schnell, aber unaufhaltsam – auf die Zuschauer zu. Einige sprangen gerade noch zur Seite, ehe meine Fahrt abrupt an der Barriere endete. Zum Glück – denn sonst hätte ich während des laufenden Spiels im Strafraum mit dem Moped meine Runden gedreht. Und meine Brüder hätten mich vermutlich mit einem leicht umgewandelten Schlager verhöhnt: Der Hühner-Sam fährt auf dem Fußballfeld Motorrad ...

Haben auch Sie Geschichten aus Ihrer Kindheit zu erzählen? Wir freuen uns auf ihre Mails an redaktion.laupheim@schwaebische.de oder Ihren Anruf unter 07392/ 9631-10.