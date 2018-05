Die neue Rotbrücke in Bronnen nimmt Gestalt an: Am Montag wurden mit einem Spezialkran die vier von der Laupheimer Firma Lischma produzierten Fertigteilträger montiert. Einen Arbeitstag lang waren die Arbeiter mit dieser Aufgabe beschäftigt.

„Der Brückenschlag ist geglückt“, sagte Michael Benkendorf vom Biberacher Straßenamt, als um die Mittagszeit der erste der vier jeweils 22 Meter langen und rund 50 Tonnen schweren Träger aus Spannbeton auf den beiden Widerlagern aufsetzte. Bis es soweit war, hatten die Mitarbeiter der drei beteiligten Firmen aufwendige Vorarbeiten zu leisten. Das Landratsamt Biberach hat das Bauunternehmen Hubert Schmid aus Marktoberdorf mit dem Brückenbau beauftragt. Diese wiederum orderte bei Lischma in Laupheim die Spannbetonträger, die vom Kranunternehmen Scholpp aus Stuttgart montiert wurden. „Wir haben diese Firma mit der Montage beauftragt, weil unsere eigenen Kräne nicht genügend Tragkraft haben“, erklärte Bauleiter Benjamin Gaus von Lischma.

Bis zu 500 Tonnen kann der von Scholpp in Bronnen eingesetzte Kran heben. Vier Tieflader waren nötig, um das Monstrum zu transportieren, und ein Kran, um den Kran aufzubauen. Als Gegengewicht zur Traglast wurden Stahlplatten mit einem Gesamtballast von 160 Tonnen am „Hinterteil“ des Krans montiert. Morgens um 7 Uhr begann die Firma mit dem Aufbau. Der geplante Einsatz des ersten Brückenteils gegen 10 Uhr verzögerte sich wegen technischer Probleme um gut zwei Stunden.

Dann aber war es soweit. Unter den Augen einiger Zaungäste – und ein Adler schaute sich das Ereignis gelegentlichen von oben aus der Nähe an – „schwebte“ der erste Spannbetonfertigteilträger gegen 12.30 Uhr über einige Bäume hinweg auf sein Ziel zu: die Widerlager an den beiden Flussseiten. Zwei Arbeiter an jeder Seite sorgten dafür, dass der 50-Tonnen-Riese seinen zentimetergenauen Platz fand. „Ein Träger besteht etwa aus 45 Tonnen Beton und fünf Tonnen Stahl“, erklärte Bauleiter Gaus. Die eingearbeiteten, vorgespannten Stahldrahteinlagen kompensieren die durch spätere Lasten entstehenden Zugkräfte, indem sie den Beton an den entsprechenden Stellen zusammenpressen.

Etwa im Stundentakt fanden am Montag die drei weiteren Spannbetonträger ihren Platz. Gegen 16 Uhr war das Spektakel beendet, sodass nun noch gut zwei Monate Zeit bleiben, um den Belag für die 6,50 Meter breite Fahrbahn (plus Geh- und Radweg an der südlichen Seite) aufzubringen sowie Geländer, Leitplanken und mehr zu montieren. „Wir sind noch immer im Zeitplan“, sagt Michael Benkendorf. Mitte August ist die Fertigstellung des 670 000 Euro teuren Projekts vorgesehen. Etwa 270 000 Euro Landeszuschuss werden erwartet, den Rest bezahlt der Landkreis.