Stiftung Liebenau weiht Wohnhaus für Menschen mit Handicap ein

Die Stiftung Liebenau hat in der Bahnhofstraße in Uhldingen ein Wohnhaus und eine Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätte (BBF) eingeweiht. Dabei wurde deutlich, dass das Thema Heimat und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde inzwischen selbstverständlich geworden ist, schreibt die Stiftung in einer Pressemitteilung.

Bis zu der Einweihung war es nicht immer ein leichter Weg. Prälat Michael H. F. Brock, Vorstand der Stiftung Liebenau, erläuterte den Werdegang von den Komplexeinrichtungen hin zu einer neuen Heimat für Menschen mit Behinderungen mitten in der Gemeinde. Es mussten viele Klinken geputzt werden. Viele Kommunen waren nicht bereit, sich der Herausforderung zu stellen, Menschen mit Handicap in ihrer Mitte aufzunehmen. Doch in Uhldingen traf man „auf offene Türen und Herzen“, was den Menschen half „ihre alte Heimat zu verlassen und eine neue zu finden“ so Brock.

In dem Wohnhaus wohnen bereits seit einem Jahr 24 Menschen, die teilweise höchster Unterstützung bedürfen. Dafür sind „mehr Personalressourcen als bisher“ nötig, so Andrea Sigwart, Vertreterin des Angehörigenbeirats.

Markus Wursthorn, Geschäftsleitung der Liebenau Teilhabe, betonte, dass man „gemeinsam bessere Rahmenbedingungen schaffen muss, um ein teilhabeorientiertes Zusammenleben zu ermöglichen“. So ging dann auch sein besonderer Dank an Julia Lindenmaier, der stellvertretenden Leiterin des Referats „Sozialplanung – investive Förderung“ beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) in Baden-Württemberg. Der KVJS hat beide Projekte mit insgesamt rund 1,3 Millionen Euro gefördert. Aktion Mensch förderte das Wohnhaus mit 250 000 Euro und das BBF mit 110 000 Euro.

„Dezentralisierung ist eine Herausforderung für Leistungserbringer und Leistungsträger, für Städte und Gemeinden, für Betroffene und Angehörige, die viel Kommunikation erfordert“ sagte Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises in seinem Grußwort.

Edgar Lamm, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, bescheinigte der Stiftung, sie sei „auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung“ und betonte, dass Menschen mit Behinderungen wichtiger Teil „unserer Gemeinde“ sind. Schließlich kann jeder von heute auf morgen von einer Behinderung betroffen werden.