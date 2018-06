In einer offiziellen Feierstunde wurde das archäologische Ausstellungsprojekt „23plus“ im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen vorgestellt. Neben Ansprachen von Jochen Haaga, Vorsitzender des Pfahlbauvereines, Museumsdirektor Gunter Schöbel und Leiter des Kulturamtes Stefan Feucht (in Vertretung des Landrates) kamen auch die Studenten zu Wort, die für die Ausstellungen zuständig sind.

17 angehende Geschichtswissenschaftler der Eberhard-Karls-Universität Tübingen stellten die Projekte vor, an welchen sie in einem Praxisseminar über das Sommersemester hinweg gearbeitet hatten. An 23 Standorten im Bodenseekreis gibt es ab sofort 25 archäologische Kleinausstellungen in Bankfilialen und Rathäusern. Das Wissen darüber haben die Studenten zusammengetragen, außerdem wurde es am Ende gewichtet und mit Geschichten verknüpft. Die Besonderheit: Die Fundstücke sind für Besucher bis zum 16. Oktober an ihren ursprünglichen Fundorten zu besichtigen, bevor sie gesammelt im Pfahlbaumuseum zu sehen sind. „Wir holen die archäologischen Fundorte zurück in die Region“, sagte Jochen Haaga. An der übergreifenden Ausstellung sind 17 Leihgeber – sowohl Museen als auch Privatsammler – beteiligt.

„Der Landkreis ist ein weißer Fleck auf der archäologischen Landkarte“, sagt Museumsdirektor Gunter Schöbel. „Seit 1820 wird hier in der Region geforscht, aber es gibt wenig Ausgrabungen“, so Schöbel. Die Ausstellungen sollen das ändern. Zum Teil griffen Studenten auf vorhandene Forschungen zurück, zum Teil wurden eigene Entdeckungen gebracht. Ziel war es, die Exponate öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. „Die Studenten haben kleinste Brösel zum Sprechen gebracht“, sagt Schöbel. „Es ist wichtig, Aufmerksamkeit zu erregen und zu erkennen, was in den Exponaten steckt. Sonst kann das Fundstück auch im Archiv bleiben“.

Einige Funde hätten zuvor in Form einer dinglichen Collage unbeschriftet im Museum gelegen, neben Objekten anderer Epochen „wie Wimmelbilder zwischen Steinzeit und Weltkrieg“, sagt Schöbel. Durch das museale Projekt mit der Uni Tübingen seien die Fundstücke „entschlüsselt“ worden.

Fundstücke wurden entschlüsselt

Anschließend stellten fünf Studenten ihre Arbeiten vor, die von den Besuchern im Anschluss auf Postern betrachtet werden konnten. Julian Windmöller präsentierte den Teil einer Eisenlanze aus dem siebten oder achten Jahrhundert, der nun in Frickingen zu sehen ist. Er wurde bei Erdarbeiten gefunden. „Sie hat vermutlich einem wohlhabenden Adeligen gehört“, so Windmöller. Die Geschichte um den Besitzer der Lanze, die der Stundent aus Fakten und naheliegenden Vermutungen speiste, ist spannend und könnte auf die frühe Christianisierung der Region hindeuten. „Vielleicht gehörte sie einem Dienstherrn, der Steuern eintrieb?“, mutmaßte Windmöller.

Doris Schuller stellte in ihrer Präsentation die Hypothese auf, dass die 164 Kupfermedaillons, die in Neukirch bei St. Silvester gefunden wurden, womöglich an Rosenkränzen befestigt waren, die beim Beten in der Kirche abgefallen und zwischen die Dielenbretter des Holzfußbodens geraten waren. Sie wurden in der obersten Schicht des Bodens gefunden. „Sie könnten der Nachweis dafür sein, dass es schon vor dem Jahr 1122 eine Siedlung in Neukirch gab“, so Schuller. Benjamin Höpfer war für 72 Einzelstücke von Waffen und Schmuck aus der Bronzezeit zuständig, die bei Ackenbach, Deggenhausertal, gefunden wurden. „Es könnte sich um kultische Gegenstände oder Händlerverstecke handeln“, so Höpfer.

Jasmin Rauhaus stellte den Zuhörern buntverzierte Keramik aus der Grabstätte aus dem achten und neunten Jahrhundert aus dem Hardtwald in Salem vor. Zuletzt präsentierte Isabelle Jasch das Skelett eines 35-järhigen Mannes aus Unteruhldingen, wobei der Zustand der Knochen viel über die Lebensweise der Person aussagte. „Er musste als Kind hungern“, konnte Jasch herausfinden. Zudem sei er vermutlich Krieger gewesen, da seine Knochen Hinweise auf starke Muskeln gegeben. Er wurde durch eine Hiebverletzung getötet.

Schöbel erhofft sich durch die Ausstellungen Rückmeldung von Besuchern. Mit der Hilfe von Bürgerforschern könne ganz nebenbei Geschichtswissen entstehen.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, findet im Pfahlbaumuseum ein Tag der offenen Tür für Geschichts- und Heimatvereine statt.

Außerdem sind die Geschichtsstudenten sind für kurzvorträge buchbar.

www.pfahlbauten.de