Das Fachwerkhotel Rebmannshof in Uhldingen-Mühlhofen hat historisch schon 350 Jahre überstanden und ist ein Kulturdenkmal. Doch dadurch, dass das Gebäude zu einem Großteil aus Fachwerk und Holz besteht, haben sich holzzerstörende Insekten an dem Material zu schaffen gemacht. Deswegen soll die Firma Groli aus Dresden das Hotel begasen und die Schädlinge bekämpfen.

Diese selbst könnten schon Jahrzehnte im älteren Holz genistet haben. Beim Einbau sind sie manchmal schon drin, außerdem können Insekten zufliegen, um sich irgendwo nieder zu lassen. Bei den Schädlingen im Hotel handelt es sich um Anobien, oder auch den Gemeinen Nagekäfer, der ein bis zwei Millimeter große Löcher in das Holz frisst, sowie den Hausbock, der drei bis fünf Millimeter große Löcher im Holz verursacht. Zwei bis fünf Jahre richtet die Larve Schaden an, ehe sie sich verpuppt. Diese Insekten legen bis zu 200 Eier, was die Ausbreitung der Tiere im Holz erklärt. Der Befall an dieser Stelle sei vermutlich schon Jahrzehnte alt.

Um das seinen Hotelgästen nicht mehr länger zuzumuten, und damit sich seine „Gäste hier wieder wohlfühlen können“, setzte sich Hotelbesitzer Klaus-Dieter Besser mit Spezialisten in Verbindung und kam schlussendlich auf die Firma Groli, die aus Dresden anreiste und ihm eine 100 prozentige Garantie für die Schädlingsbekämpfung liefert.

Zuerst soll das ganze Hotel mit 1400 Quadratmetern Folie und gut zwei Kilometern Klebeband verhüllt werden. Dabei wird eine Folie von spezieller Dichtigkeit verwendet, wodurch eine eigene Thermik im Gebäude entsteht. Nach dem Verhüllen folgt die rund dreitägige Begasung mit Sulfuryldifluorid. Hierbei wird das Gas im ganzen Gebäude durch Schläuche eingeleitet, damit auch mögliche Eiablagen zum Beispiel in den Fenstern beseitigt werden. Das ganze wird verkabelt, Prüfkörper werden ausgelegt, damit man die Gaskonzentration bequem messen und begleiten kann. Der Beruf der Schädlingsbekämpfung sei nun mal modern geworden, sagt Marco Müller, einer der Geschäftsführer der Firma Groli.

Einen weiteren Tag würde das Auspacken des Gebäudes in Anspruch nehmen. Da das Gas für den Menschen in diesen Mengen schädlich ist, haben alle Mitarbeiter vor Ort eine Spezialausbildung. Die Begasung sei für das Holz eine besonders schonende Methode. Dieses Verfahren wurde schon oft bei Denkmälern und in Kirchen verwendet. Marco Müller geht davon aus, dass die Aktion bis nächsten Mittwoch abgeschlossen sei.

Die Lage am Bodensee ist eine Besondere, da man es hier mit speziellen Windverhältnissen zu tun habe. Für die Umwelt sei die Behandlung nicht schädlich, da das Fluorid unter Luftsauerstoff in seine Bestandteile zerfällt. Der Nachteil an diesem Verfahren sei jedoch, dass es sehr kostspielig ist. 30 000 Euro kostet die Behandlung. Das sei aber notwendig, um das historische Anwesen auch für die spätere Generation zu erhalten.