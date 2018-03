Hunderte Pfähle an Pfahlbauten am Bodensee ausgewechselt

Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee startet in die neue Saison. Dafür wurden 23 Häuser auf Vordermann gebracht, teilweise durch Spezialisten vom anderen Ende der Republik.

Am 24. März ist es soweit: Zum Start in die Osterferien haben alle an Archäologie Interessierten wieder die Möglichkeit, das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee zu besuchen. Seit Tagen sind die Mitarbeiter des Freilichtmuseums dabei, die 23 Häuser aus der Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit auf Vordermann zu bringen.

Hunderte Pfähle wurden in der Winterpause ausgewechselt, neue Böden eingezogen und Häuser frisch gestrichen.

Dächer von 1922 erneuert

Um die Dächer der ersten wiederhergestellten Häuser aus dem Jahr 1922 wieder instand zu setzen, waren sogar Dachdecker und Spezialisten für die altertümlichen Dachkonstruktionen aus Lüneburg angereist.

Steinzeit-Memory und Wagenrennen

Den Auftakt macht das Ferienprogramm mit der Steinzeit-Olympiade vom 24. März bis 8. April. An sieben Stationen können Familien oder Gruppen im Steinzeit-Parcours etwa beim Wagenrennen, Steinzeit-Memory und beim Einbaum-Spiel gegeneinander antreten.

Nach der Steinzeit-Olympiade und dem Rundgang durch die sechs Pfahlbaudörfer kann die Ausstellung „Das Erbe der Pfahlbauer“ mit über 1000 Funden besichtigt werden, darunter Malereien und Jahrtausende alter Bernsteinschmuck.

Größtes Freilichtmuseum Deutschlands

Im Europäischen Kulturjahr 2018 wartet das größte Freilichtmuseum Deutschlands mit über 30 Veranstaltungen auf. „Das Pfahlbaumuseum ist mit acht Events Spielort für Projekte unter dem Motto „Sharing Heritage“. Experimental-Archäologen aus verschiedensten Ländern Europas kommen nach Unteruhldingen.

Die Themen sind unter anderem Kupfer, Feuerstein, Geweih, Feuer, Bernstein und Glas“, so Professor Gunter Schöbel, der Direktor des Pfahlbaumuseums.