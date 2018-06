Was lange währt, wird endlich gut. Selten hat diese Redewende besser gepasst als beim offiziellen Spatenstich für das neue DRK-Vereinsheim in Mühlhofen. „Eine lange Vorgeschichte“ nannte Bürgermeister Edgar Lamm das Hin und Her um ein neues DRK-Heim. Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis man einen geeigneten Standort gefunden hatte, und ehe am Montagabend tatsächlich der symbolische Baubeginn im Kanalweg in Mühlhofen auf dem Programm stand.

„Mit den uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln werden wir den Bau so weit voranbringen, dass endlich die Fahrzeuge nicht mehr irgendwo in der Gemeinde auf der Straße stehen müssen“, sagte der DRK-Ortsvorsitzende Günther Schrettinger. Er spielt damit auf die zuletzt widrigen Umstände an: Denn seit der Ortsverein seinen Fuhrpark in der Hallendorferstraße auf dem Grundstück des DRK-Kreisverbandes Bodenseekreis aufgrund von Anbauarbeiten räumen musste, stehen die Fahrzeuge, die dort bislang in drei Garagen untergebracht waren, an drei Standorten in zwei Ortsteilen. „Das ist natürlich kein guter Zustand für unsere Mitarbeiter, bei denen es oft auf Minuten ankommt“, so Schrettinger. Bisheriges Vereinsheim

wird ausgeschrieben

Die Zentralisierung der Fahrzeuge sei also das erste Ziel, das noch in diesem Jahr erreicht werden soll. Der Rohbau biete dann den nötigen Schutz. Nach und nach soll dann auch der Innenausbau für die Übungsräume folgen. Das Ziel der Fertigstellung beziffert Schrettinger aber eher schwammig: „Zügig“ sollen die Arbeiten voranschreiten.

100 000 Euro hat die Gemeinde dem Ortsverein zur Verfügung gestellt, um die Arbeiten auf dem Grundstück des ehemaligen FCU-Stübles (am ehemaligen Sportplatz) zu beginnen. „Hinzu kommt der Verkaufserlös des bisherigen Vereinsheims in der Hohlgasse“, sagt Bürgermeister Lamm. Das Gebäude, das für den Ortsverein schon länger zu klein ist, werde die Gemeinde ausschreiben, sobald das DRK komplett ausgezogen ist. Laut Lamm gebe es bereits einen Interessenten.

Das Geld der Gemeinde muss das DRK übrigens nicht zurückzahlen. Erst, wenn es den Ortsverein nicht mehr gebe, und ein Dritter das Gebäude nutzen sollte, müsse dieser das Geld an die Gemeinde zurückzahlen. „Das hat der Rat so entschieden“, macht Lamm klar.

Viel Eigenleistung

Der Ortsverein wird sich mit viel Eigenleistung in das Bauvorhaben einbringen, ist aber auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Denn das DRK ist zwar ein Verein, der gemeinnützig anerkannt ist, aber aus öffentlichen Mitteln keine Gelder erhält. Deshalb werde man bei Veranstaltungen in Zukunft Bausteine zum Verkauf anbieten, um für den Bau Spenden zu sammeln.

Die Bauarbeiten im Kanalweg können also beginnen. Wie lange es dauern wird, bis das neue Vereinsheim dann tatsächlich fertig ist, steht aber noch in den Sternen. Eventuell trifft dann eines bereits wieder zu: „Was lange währt, wird endlich gut.“